Le fondateur de MiniMax renonce à son salaire jusqu'à la création de l'AGI

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Le fondateur de MiniMax renonce à son salaire jusqu'à la création de l'AGI

Yan Junjie, dirigeant de MiniMax, l'une des startups les plus prometteuses de l'IA en Chine, a pris une décision inattendue. Alors que la valeur des actions de l'entreprise a chuté de 80 %, il a décidé de ne plus percevoir de salaire jusqu'à ce que l'intelligence artificielle générale (AGI) soit atteinte. C'est ce que rapporte le South China Morning Post. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Dans une lettre interne adressée aux employés, Yan Junjie a déclaré : « À partir d'aujourd'hui et jusqu'au jour où l'AGI sera créée, je ne percevrai aucun salaire de l'entreprise ». Pour rappel, l'AGI est un système capable d'effectuer des tâches intellectuelles au niveau humain. Actuellement, les entreprises leaders mondiales, dont OpenAI et Google, travaillent sur cette même technologie.

En outre, le dirigeant de MiniMax a promis de transférer une partie de ses propres actions aux employés. Selon le plan, au cours des quatre prochaines années, 4 % des parts de l'entreprise seront consacrées à l'incitation des travailleurs, et 1 % supplémentaire sera alloué à un fonds de soutien aux projets open-source.

Crise financière et questions d'investissement

MiniMax traverse actuellement une période financière difficile. Bien que l'entreprise prévoie de lever jusqu'à 2 milliards de dollars d'investissement, ses actions ont perdu près de 80 % de leur valeur depuis mars. Le prix des nouvelles actions émises est proposé avec une décote de 10 % par rapport à la valeur du marché, ce qui entraîne une dilution de la part des actionnaires existants.

Le produit phare de l'entreprise, le modèle M3, a été lancé en juin, mais n'a pas rencontré le succès escompté auprès des développeurs. Par conséquent, MiniMax a été contraint de réduire de moitié le prix d'utilisation de son modèle. Cette mesure a été perçue comme un signe que le modèle économique de l'entreprise est sous forte pression sur le marché.

Le marché chinois de l'IA générative est devenu un terrain de concurrence féroce sur les prix. Les concurrents de MiniMax, tels que Zhipu AI, DeepSeek et Moonshot AI, renforcent leurs positions. Par exemple, Zhipu a récemment levé 4 milliards de dollars, démontrant son leadership sur le marché.

Selon les experts, la tâche principale pour MiniMax est de diriger les fonds levés vers le développement de nouveaux modèles compétitifs. La renonciation au salaire de Yan Junjie pourrait être un geste symbolique visant à unir l'équipe autour d'un objectif commun et à restaurer la confiance des investisseurs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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