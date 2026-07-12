Le fils de Steve Jobs mise sur l'AI pour traiter le cancer

Reed Jobs, fils du fondateur d'Apple Steve Jobs, mène aujourd'hui un projet ambitieux à la croisée de la technologie et de la médecine. Plutôt que de s'appuyer sur son célèbre nom de famille, il préfère se concentrer sur la lutte contre le cancer et les changements révolutionnaires dans le domaine des biotechnologies. Sa société de capital-risque, Yosemite, devient une force motrice dans le financement de la recherche sur le cancer et la création de médicaments de nouvelle génération. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans une interview accordée à TechCrunch, Reed Jobs a partagé l'état actuel et les projets futurs de son projet Yosemite, lancé en 2023. L'entreprise combine non seulement du capital-risque traditionnel mais aussi des fonds caritatifs pour transformer la recherche universitaire en startups biotechnologiques commerciales. Cette approche sert de pont essentiel pour concrétiser les idées brutes issues des laboratoires universitaires.

La collaboration entre l'AI et l'oncologie

Reed Jobs souligne qu'une grande partie des activités de Yosemite est désormais occupée par les technologies d'intelligence artificielle (AI). L'AI accélère considérablement la découverte de médicaments et la conception d'essais cliniques. Selon lui, les remèdes contre le cancer ne dorment pas dans les archives des grandes entreprises pharmaceutiques ; ils doivent être créés à partir de zéro grâce à de nouvelles connaissances et technologies.

La société est en train de constituer son deuxième fonds de 350 millions de dollars, dont un tiers sera directement investi dans des startups créées par l'équipe de Yosemite. Réalisés en partenariat avec des universités prestigieuses comme Yale, Berkeley et Stanford, ces projets visent à combattre les formes les plus complexes de cancer. Les fonds restants seront utilisés pour soutenir des entreprises biotechnologiques prometteuses fondées par d'autres équipes.

Méthodes thérapeutiques de nouvelle génération

L'un des projets les plus intéressants du portefeuille de Yosemite est la société Quarry. Cette startup travaille sur une méthode unique appelée « proximité induite ». Dans ce processus, le médicament ne se contente pas de bloquer les protéines pathogènes, mais les entraîne physiquement vers le système de dégradation de la cellule pour les détruire. Il s'agit d'une approche totalement nouvelle et plus efficace dans le traitement du cancer.

Reed Jobs applique des principes d'ouverture et d'innovation dans son travail. Son équipe est composée aujourd'hui de 17 experts hautement qualifiés qui travaillent à commercialiser les dernières avancées scientifiques en oncologie. Actuellement, l'expiration des brevets de nombreux médicaments populaires ouvre de nouvelles opportunités pour des entreprises innovantes comme Yosemite.

De telles approches biotechnologiques revêtent également une grande importance pour les spécialistes et investisseurs. À une époque où les méthodes de traitement du cancer à l'échelle mondiale s'intègrent aux technologies numériques, l'expérience de fonds comme Yosemite montre à quoi ressemblera l'avenir de la médecine. Le fait que Reed Jobs poursuive l'héritage technologique de son père dans le domaine médical, pour sauver des vies, est hautement salué par les experts du secteur.