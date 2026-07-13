Les cartes graphiques AMD au niveau de NVIDIA et Intel Arc : Révolution dans la génération de frames

La concurrence sur le marché des processeurs graphiques atteint un nouveau stade. Il a été révélé qu'AMD travaille sur une fonction de génération multi-frames (multi-frame generation) pour ses cartes graphiques Radeon. Cette technologie vise à augmenter considérablement la fluidité des images dans les jeux et permettra à l'entreprise de rivaliser avec ses principaux concurrents, NVIDIA et Intel. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Des informations sur cette nouvelle fonctionnalité sont apparues dans le logiciel RivaTuner. Selon la publication ixbt.com, ce logiciel a détecté des paramètres dans les pilotes AMD permettant d'augmenter considérablement le coefficient de génération de frames. Cela signifie qu'à l'avenir, les utilisateurs pourront régler le coefficient de multiplication des frames jusqu'à 8 fois (x8).

Actuellement, les cartes graphiques AMD ne prennent en charge que la génération de frames standard x2. À cet égard, l'entreprise était à la traîne par rapport aux technologies de NVIDIA et même d'Intel Arc. L'introduction de cette nouvelle technologie aidera à rendre le gameplay plus fluide et de meilleure qualité en augmentant le taux de rafraîchissement (FPS) dans les jeux grâce à l'AI.

L'expérience PlayStation et les cartes graphiques de nouvelle génération

Il est intéressant de noter que Sony avait déjà fait allusion à l'apparition d'une telle fonction. Il est bien connu que les consoles PlayStation reposent précisément sur les processeurs graphiques AMD. Cette expérience du monde des consoles devrait désormais être transférée aux cartes Radeon destinées aux PC. Cela réduira encore davantage l'écart technologique entre les consoles et le PC.

Selon les experts, cette fonction de génération multi-frames pourrait être mise à la disposition des utilisateurs dans un avenir proche. Cependant, il est fort probable que seuls les propriétaires de la nouvelle génération de cartes graphiques, la série Radeon RX 9000, pourront en profiter pleinement. Pour les anciens modèles, il est possible que cette fonction soit limitée ou ne soit pas disponible du tout.

Pour les joueurs et les professionnels de l'IT, cette nouvelle est très importante, car les cartes graphiques AMD sont assez populaires sur le marché local en raison de leur rapport prix/performance. Si l'entreprise parvient à répondre dignement à la technologie DLSS 3.0 de la série NVIDIA RTX via son logiciel, cela augmentera encore la demande pour les cartes Radeon.

En conclusion, AMD vise à porter la technologie de génération de frames vers de nouveaux sommets. Si le coefficient x8 s'avère efficace en pratique, il sera possible de jouer aux jeux les plus exigeants avec une haute qualité, même sur des ordinateurs de puissance moyenne. Cela pourrait complètement changer l'équilibre des forces sur le marché des processeurs graphiques.