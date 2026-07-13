General Fusion devient la première entreprise du secteur de l'énergie de fusion nucléaire à entrer en bourse

La société canadienne General Fusion a finalisé son accord de fusion avec la société d'acquisition à vocation spécifique (SPAC) Spring Valley Acquisition Corp. III. Cette étape en fait la première société cotée en bourse au monde spécialisée dans les technologies de fusion nucléaire contrôlée. Désormais, les actions de l'entreprise sont négociées sur le Nasdaq sous le ticker GFUZ. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

La fusion nucléaire est le processus qui se produit à l'intérieur du Soleil, où la fusion de noyaux atomiques légers libère une quantité colossale d'énergie. General Fusion vise à contrôler ce processus sur Terre et à produire de l'électricité à l'échelle industrielle. La valeur totale de cet accord est estimée à environ 1 milliard de dollars, ce qui témoigne du vif intérêt des investisseurs pour ce secteur.

Approche technologique et singularité

Active depuis 24 ans, General Fusion développe une technologie unique qui se distingue des méthodes traditionnelles de confinement magnétique du plasma. Le système de l'entreprise prévoit d'obtenir l'énergie de réaction par compression mécanique du plasma. Selon ixbt.com, cette approche se différencie des autres grands projets et devrait être plus efficace sur le plan commercial.

Jusqu'à présent, aucune organisation au monde n'a réussi à créer une centrale à fusion nucléaire commercialement viable. Pour General Fusion, l'entrée en bourse n'est pas seulement une question de prestige, mais ouvre également un accès direct aux marchés des capitaux, nécessaires pour poursuivre des recherches scientifiques complexes. Cela est crucial pour faire passer la technologie du stade de laboratoire à celui de la production réelle.

Défis et projets futurs

Le processus d'introduction en bourse n'a pas été simple pour l'entreprise. Il y a quelques mois, General Fusion a été contrainte de réduire ses effectifs, et sa direction a ouvertement admis le besoin de nouvelles sources de financement pour poursuivre le développement de la technologie. Le mécanisme SPAC a permis à l'entreprise de lever des fonds plus rapidement en contournant le processus traditionnel d'IPO, complexe et long.

L'entreprise a déjà entamé des collaborations internationales. En juin, un partenariat a été annoncé avec la société italienne d'infrastructures énergétiques Renexia. Les parties étudient les possibilités de déployer les systèmes de General Fusion en Italie à des fins commerciales. Cependant, les experts soulignent qu'il reste encore plusieurs obstacles techniques à surmonter pour appliquer la technologie dans la pratique.

Dans l'ensemble, l'inscription des actions de General Fusion au Nasdaq marque le début d'une nouvelle ère dans le monde de l'énergie. Si l'entreprise atteint ses objectifs, l'humanité pourrait disposer d'une source d'énergie illimitée et propre. Pour l'instant, cette étape est simplement une phase stratégique importante pour transformer une expérience scientifique majeure en un projet commercial réel.