Un enfant de 6 ans consacre ses week-ends au nettoyage des montagnes

·2·Monde
Un enfant de 6 ans consacre ses week-ends au nettoyage des montagnes

En Chine, l'initiative noble d'un père et de son fils de 6 ans a attiré l'attention de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux. Chaque week-end, ils se rendent dans les montagnes pour ramasser les déchets plastiques laissés par les touristes.

Il s'avère que cette habitude a commencé initialement pour réduire l'utilisation excessive du téléphone par l'enfant. Cependant, avec le temps, cette activité simple est devenue une tradition familiale qui inculque en pratique à l'enfant la préservation de la nature, le travail acharné et la responsabilité écologique.

À chaque fois, le père et le fils parcourent les sentiers de montagne, ramassant les bouteilles en plastique et autres détritus laissés sur les chemins et dans les zones de repos. Lors de l'une de leurs dernières sorties, ils ont réussi à collecter 166 bouteilles en plastique vides en près de quatre heures.

Les déchets collectés n'ont pas été vendus. Au contraire, ils ont été remis gratuitement aux agents de nettoyage chargés de la gestion des déchets plastiques. Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les internautes, beaucoup la reconnaissant comme un exemple inspirant pour l'éducation des enfants.

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Charos
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