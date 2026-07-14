Jules Koundé réagit aux propos de Lamine Yamal : Le choc des stars du FC Barcelone

À l'approche de la demi-finale de la Coupe du Monde, la confrontation entre l'Espagne et la France devient intense, non seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Deux stars majeures du FC Barcelone, le défenseur Jules Koundé et le jeune prodige Lamine Yamal, se retrouveront adversaires lors de ce match crucial. Avant la rencontre, les déclarations audacieuses du joueur de 17 ans, Yamal, ont fait grand bruit dans la presse. C'est ce que rapporte Goal.com .

Brillant avec l'équipe d'Espagne, Lamine Yamal avait affirmé après la victoire en quart de finale contre la Belgique que l'équipe de France devait les craindre. Selon Goal.com, le jeune attaquant, rappelant la domination de l'Espagne lors des tournois précédents, a exprimé sa pleine confiance dans la force de son équipe. Cela a été interprété par de nombreux experts comme un manque de respect envers l'adversaire.

Cependant, le défenseur de l'équipe de France, Jules Koundé, a tenté d'apaiser la situation en tenant des propos bienveillants sur son coéquipier en club. Selon lui, il n'y a aucune insulte ou dénigrement dans les propos de Yamal. « Nous n'avons ressenti aucun manque de respect de la part de Lamine. Je le connais très bien, c'est simplement un signe de sa confiance en lui et de sa motivation supplémentaire », a souligné Koundé lors de la conférence de presse.

Pression psychologique et bataille tactique sur le terrain

Les mots de Yamal, « Si quelqu'un doit avoir peur, ce n'est pas nous, c'est la France », ont été accueillis différemment au sein du camp français. Par exemple, le nouveau membre du Real Madrid, Ibrahima Konaté, a répondu à cette provocation de manière plus ferme. Selon lui, l'équipe ne devrait pas prêter attention à ces commentaires et se concentrer uniquement sur la préparation du match tout en restant humble.

Koundé, quant à lui, a noté qu'il fallait se concentrer davantage sur les aspects tactiques. Reconnaissant que l'équipe d'Espagne dirigée par Luis de la Fuente est inégalée dans le monde en termes de possession de balle, le défenseur a laissé entendre que la France devrait modifier légèrement son style de jeu. Pour les « Bleus », qui s'appuient généralement sur une défense solide et des contre-attaques rapides, la mission principale sera de briser le rythme des Espagnols.

Cette demi-finale ne sera pas seulement une bataille entre deux grandes nations, mais aussi un duel entre membres du FC Barcelone. Il est certain que Koundé déploiera tout son talent pour stopper son jeune coéquipier. Le vainqueur du match entre l'Espagne et la France obtiendra son billet pour la finale, ce qui en fait le match le plus important de la saison pour les deux camps.

Cette confrontation suscite également un grand intérêt chez les fans de football, car les deux équipes comptent des stars de classe mondiale. Ce match, qui se déroulera à Dallas, est attendu comme l'un des plus intenses du tournoi.