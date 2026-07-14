Des bras robotiques capables de mouvements quasi humains créés en Norvège

La société norvégienne 1X a présenté une nouvelle génération de bras robotiques capables de reproduire presque parfaitement les mouvements des mains humaines. Les développeurs affirment que l'appareil est conçu pour aider les humains dans la vie quotidienne et peut effectuer des tâches complexes et délicates avec précision.

Les vidéos de démonstration montrent le robot en train de visser une ampoule, de cueillir un raisin sans l'endommager, et même d'aider à retirer un vêtement. Cela démontre que l'appareil est non seulement puissant, mais aussi capable de mouvements extrêmement délicats.

Grâce à des capteurs de haute précision et à un mécanisme imitant le fonctionnement des tendons de la main humaine, le robot est capable de saisir des objets sans les endommager et d'accomplir des tâches minutieuses. Par conséquent, il est prévu d'utiliser cette technologie à l'avenir pour les tâches ménagères, les services de soins et bien d'autres domaines.

Selon l'entreprise, la commercialisation des bras robotiques débutera cette année. Le prix de l'appareil est de 20 000 dollars, et son utilisation par abonnement coûtera environ 500 dollars par mois.