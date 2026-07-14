Erling Haaland sur la Coupe du Monde avec la Norvège : « C'était le voyage le plus incroyable de ma vie »

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Erling Haaland sur la Coupe du Monde avec la Norvège : « C'était le voyage le plus incroyable de ma vie »

La star de Manchester City et de l'équipe nationale de Norvège, Erling Haaland, a partagé ses émotions après sa participation à la Coupe du Monde qui vient de s'achever. Bien que la Norvège ait été éliminée en quarts de finale par l'Angleterre, l'attaquant a souligné que ce tournoi avait complètement changé sa vie et sa vision du monde. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Pour l'équipe nationale de Norvège, ce tournoi a été un véritable conte de fées. Au cours des six semaines passées sur les terrains des États-Unis, les Scandinaves ont conquis le cœur des fans non seulement par leurs résultats, mais aussi par leur style de jeu. Dans une interview accordée au journal VG, Erling Haaland a qualifié cette période de « 40 jours les plus fous de sa vie », ajoutant que les mots lui manquaient pour décrire l'expérience.

Victoire historique et essor national

Pendant le tournoi, la Norvège a surpris la communauté mondiale du football en battant le Brésil. Cependant, pour Erling Haaland, il y a des choses plus importantes que les résultats sur le terrain. Selon lui, l'équipe a réussi à remettre la Norvège sur la carte du football mondial et a uni tout un pays. Selon les informations, plus de 20 000 supporters ont suivi le quart de finale devant le Palais Royal d'Oslo.

« C'était tout simplement incroyable. Battre le Brésil est une chose, mais le fait que nous ayons pu faire connaître la Norvège au monde entier me touche encore plus. Je pense que ce tournoi a changé la Norvège et moi-même. Nous avons vécu tellement d'émotions au cours des six dernières semaines qu'il est difficile de tout assimiler », a déclaré l'attaquant.

Une défaite douloureuse, mais une grande fierté

Le quart de finale contre l'Angleterre s'est terminé de manière dramatique pour la Norvège. Erling Haaland est revenu sur certaines décisions arbitrales durant le match. Il se souvient notamment des débats concernant une faute alors que le score était de 1-1 et un tir sur la barre transversale. Selon Goal.com, le joueur a souligné que ces petits détails ont décidé du sort du match.

« Au bout du compte, je suis simplement fier. J'ai été fier de mon équipe tout au long du parcours. J'espère que ce résultat a rassemblé les gens. Nous devons en tirer des leçons et devenir encore plus forts. Pour l'instant, je suis fatigué, il est temps de se reposer un peu et de partir en vacances », a ajouté l'attaquant de Manchester City.

Grâce à ce tournoi, Erling Haaland a prouvé qu'il est un leader non seulement en club, mais aussi en sélection nationale. Ses performances aux États-Unis devraient marquer le début d'une nouvelle ère pour le football norvégien. Désormais, après une courte pause, l'attaquant retournera dans son club pour préparer les matchs de Premier League.

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Jahongir Tursunov
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