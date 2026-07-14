John Terry : L'Angleterre est plus forte que l'Argentine en termes d'effectif

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John Terry : L'Angleterre est plus forte que l'Argentine en termes d'effectif

L'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre et légende de Chelsea, John Terry, a fait une déclaration surprenante avant la demi-finale de la Coupe du Monde. Selon lui, l'effectif anglais est actuellement supérieur à celui de l'Argentine, championne du monde en titre, à chaque poste. Cette rencontre est attendue non seulement comme un choc entre deux géants, mais aussi comme le test le plus sérieux de la nouvelle ère dirigée par Thomas Tuchel. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Invité du podcast de la FIFA, Terry a souligné que malgré la présence d'une star comme Lionel Messi chez les Sud-Américains, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour les « Three Lions ». Selon l'ancien défenseur, la qualité individuelle de l'équipe d'Angleterre est actuellement supérieure à celle de toutes les autres équipes du tournoi. Cela pourrait donner aux Anglais un avantage psychologique lors de la demi-finale.

« Je ne m'inquiète pas pour l'Argentine. En les regardant, je ne vois pas qu'ils soient plus forts que nous. Je pense que, poste par poste, chacun de nos joueurs est supérieur à son adversaire », a déclaré John Terry. Cette opinion a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux et parmi les experts du football.

Choc entre expérience et talent

Bien que Terry considère les Anglais comme supérieurs en termes d'effectif, il n'a pas nié l'expérience de l'adversaire dans les grands tournois. L'Argentine a remporté quatre tournois majeurs consécutifs ces dernières années, forgeant une mentalité de gagnant unique. Dans l'équipe d'Angleterre, seuls cinq joueurs ayant participé à la demi-finale de la Coupe du Monde il y a huit ans sont encore présents : Harry Kane, John Stones, Jordan Pickford, Marcus Rashford et Jordan Henderson.

Le thème central de ce match tournera sans aucun doute autour de Lionel Messi. La légende de 39 ans affrontera l'Angleterre en match officiel pour la première fois de sa carrière. Terry a comparé l'impact de Messi à celui de son ancien coéquipier Eden Hazard. Selon lui, Messi est l'un des rares joueurs, tout comme Hazard, capable de décider du sort d'un match dans les situations les plus difficiles.

Pour rappel, dans ce tournoi, Harry Kane et Jude Bellingham ont marqué six buts chacun pour l'Angleterre, assurant la puissance offensive. L'Argentine, quant à elle, s'appuie souvent sur le talent individuel de Messi pour gagner. Le temps nous dira si cette prédiction audacieuse de John Terry sera une motivation supplémentaire pour les hommes de Thomas Tuchel ou, au contraire, une pression excessive.

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Jahongir Tursunov
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