Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D

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Le Honor Robot Phone fait ses débuts sur un terrain de football : les capacités du smartphone à caméra 4D

Le nouveau produit de Honor, qui fait grand bruit dans le monde de la technologie, le Honor Robot Phone, a fait une apparition surprise. Cet appareil innovant a été aperçu entre les mains du défenseur de l'équipe d'Espagne, Eric Garcia, lors de la célébration de la victoire de l'équipe à la FIFA 2026. Cet événement a permis de découvrir non seulement le design du nouveau smartphone, mais aussi sa principale particularité : sa caméra robotisée. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le joueur en train de filmer des moments festifs, tandis que la caméra mécanique de l'appareil, grâce à un gimbal intégré, suit automatiquement les personnes dans le cadre en pivotant d'elle-même. Le célèbre insider Ice Universe a qualifié ce gadget de "grand vainqueur de la Coupe du Monde". Par la suite, Honor a également publié cette vidéo sur ses pages officielles avec une touche d'humour.

Caméra 4D révolutionnaire et caractéristiques techniques

L'atout majeur du Honor Robot Phone est sa caméra 4D capable de pivoter à 360 degrés. Cette technologie permet de maintenir le sujet au centre du cadre en permanence, ce qui est particulièrement utile pour filmer des actions dynamiques et des événements publics. Grâce à son gimbal mécanique, l'appareil offre des vidéos fluides et de qualité professionnelle sans stabilisateurs externes.

Les spécifications techniques du smartphone confirment également son appartenance au segment premium. Selon les informations, il est équipé du tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cela garantit un fonctionnement à vitesse maximale pour le traitement d'algorithmes d'AI complexes et d'images haute résolution. Le module de caméra principal devrait également être doté d'un capteur de 200 MP.

Compte tenu de la position solide de la marque Honor sur le marché des smartphones, l'arrivée de ce modèle sera certainement intéressante pour les passionnés de technologie locaux. Bien que l'appareil soit proposé à un prix très élevé, sa fonction robotisée pourrait ouvrir de nouveaux horizons aux créateurs de contenu et aux vidéastes.

Actuellement, l'entreprise a commencé à accepter les précommandes pour ce smartphone inhabituel. Les ventes du Honor Robot Phone devraient débuter le mois prochain. Cependant, un gadget aussi technologique ne sera pas abordable : selon ixbt.com, le prix de départ du nouveau modèle commencera à 2200 dollars, ce qui en fait l'un des flagships les plus chers et exclusifs du marché.

HonorRobot PhoneSmartphoneTechnologieCaméra
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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