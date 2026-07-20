La Terre pourrait se doter d'anneaux comme Saturne : les scientifiques s'inquiètent

Dans un avenir proche, la Terre pourrait changer radicalement d'aspect et se parer d'anneaux brillants semblables à ceux de Saturne. Cependant, ces anneaux ne seront pas composés de glace ou de poussière, mais de centaines de milliers de satellites artificiels. Les astronomes et les experts en technologie spatiale avertissent que les projets de centres de données orbitaux et de réflecteurs solaires pourraient transformer radicalement le ciel nocturne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Actuellement, de grandes entreprises comme SpaceX, Blue Origin, Starcloud, Cowboy Space et Orbital travaillent sur la création de centres de données orbitaux (data-center). Selon ixbt.com, la mise en œuvre complète de ces projets nécessiterait le lancement de plus d'un million de satellites dans l'espace. De plus, la société Reflect Orbital prévoit de déployer 50 000 appareils à miroirs pour éclairer certaines zones de la Terre après le coucher du soleil.

Une traînée lumineuse dans l'espace et ses conséquences

Hugh Lewis, professeur d'astronautique à l'Université de Birmingham, explique que ces dispositifs seront principalement placés le long de la ligne du terminateur, la frontière entre le jour et la nuit sur Terre. Dans cette zone, les satellites peuvent recevoir de l'énergie solaire presque en continu, ce qui est crucial pour les serveurs orbitaux. Si ces plans se concrétisent, une immense traînée lumineuse se déplacera dans le ciel, alignée sur un même plan.

Une équipe dirigée par l'astronome Samantha Lawler de l'Université de Regina au Canada a utilisé la modélisation informatique pour étudier l'impact des projets Starmind de SpaceX, Project Sunrise de Blue Origin et Cowboy Space. Selon les résultats, les objets artificiels deviendront si nombreux qu'à certaines heures, ils seront plus brillants et plus visibles que de nombreuses étoiles dans le ciel.

Le projet Reflect Orbital suscite particulièrement l'inquiétude. L'entreprise a déjà obtenu l'autorisation de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour lancer l'appareil expérimental Eärendil-1, doté d'un miroir de 18x18 mètres. Selon les calculs de l'Observatoire européen austral, si 50 000 miroirs de ce type sont mis en orbite, la luminosité du ciel nocturne augmentera de 300 %. Cela rendrait le travail des plus grands télescopes terrestres presque impossible.

L'American Astronomical Society (AAS) a également vivement critiqué la décision de la FCC. Selon les experts, la lumière solaire réfléchie artificiellement ne gêne pas seulement les observations scientifiques, mais entraîne également les risques suivants :

Provoquer des accidents en éblouissant les pilotes et les conducteurs ;

Interférer techniquement avec le travail des opérateurs de télescopes astronomiques ;

Perturber les rythmes naturels des écosystèmes nocturnes.

Ainsi, la commercialisation à grande échelle de l'espace et l'expansion de l'infrastructure orbitale pourraient changer à jamais la perception humaine du ciel étoilé. Les scientifiques soulignent la nécessité d'élaborer des normes juridiques internationales et de protéger l'espace contre la pollution.