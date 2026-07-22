Monday.com licencie des centaines d'employés pour se concentrer sur l'IA

L'entreprise israélienne de logiciels de gestion de flux de travail, Monday.com, se sépare de centaines d'employés dans le cadre d'une restructuration de ses activités. Cette décision fait partie d'une stratégie visant à réorienter les ressources principales de l'entreprise vers des projets d'intelligence artificielle (AI). Ces changements surviennent à un moment où la demande pour les technologies d'AI augmente sur le marché mondial de la technologie. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La direction de l'entreprise a annoncé la suppression d'environ 20 % de ses effectifs totaux, soit environ 630 employés. L'objectif principal de cette démarche est de créer un modèle opérationnel plus agile et efficace, tout en concentrant tous les efforts sur le projet AI Work Platform. Depuis le début de l'année, Monday.com met fortement l'accent sur la refonte de ses produits autour de l'intelligence artificielle.

AI Work Platform : Un nouveau pas vers l'avenir

Selon les données de Monday.com, les clients entreprises souhaitent de plus en plus que des agents d'AI travaillent en équipe avec les employés. La plateforme mise à jour comprend plusieurs outils importants. Parmi eux, on trouve un constructeur d'applications sans code (no-code), un agent d'AI personnalisé, un outil d'automatisation des flux de travail et des chat-bots capables de générer des rapports complexes.

Ce processus de restructuration n'est pas sans coût pour l'entreprise. Monday.com estime que les dépenses liées aux licenciements et aux changements structurels devraient atteindre entre 45 et 55 millions de dollars. Cependant, l'entreprise est convaincue que, sur le long terme, son pari sur l'intelligence artificielle sera payant.

Une tendance mondiale dans le secteur technologique

Monday.com n'est pas seul dans cette démarche. Récemment, de nombreux géants de la technologie ont licencié des milliers d'employés pour investir dans le domaine de l'AI. Selon le portail Layoffs.fyi, le taux de suppression d'emplois dans le secteur technologique en mai 2024 a atteint un niveau record ces dernières années.

Les données statistiques montrent que 78 % des entreprises ayant pris la décision de licencier cette année ont cité la nécessité de se concentrer sur l'intelligence artificielle comme raison principale. Au total, plus de 122 000 spécialistes du secteur technologique ont perdu leur emploi depuis le début de l'année.

Compte tenu de l'intérêt croissant pour les systèmes de gestion d'entreprise et les solutions d'AI sur le marché, la stratégie d'acteurs mondiaux comme Monday.com constitue un signal important pour l'écosystème IT local. L'intelligence artificielle ne crée pas seulement de nouvelles opportunités, elle met également à rude épreuve les emplois traditionnels et les structures d'entreprise.