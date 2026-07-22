Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra dévoilé : une épaisseur de boîtier de seulement 4,1 mm

Le géant technologique sud-coréen Samsung a officiellement présenté son tout nouveau smartphone pliable, le plus fin à ce jour : le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Cet appareil attire l'attention du monde technologique non seulement par ses innovations en matière de design, mais aussi par ses capacités avancées en IA et le fait d'être l'un des premiers flagships à fonctionner sous Android 17. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, le nouveau Galaxy Z Fold 8 Ultra se distingue par sa compacité record. L'épaisseur de l'appareil ouvert est de seulement 4,1 millimètres, et de 8,9 millimètres une fois plié. Pesant 215 grammes, ce gadget est devenu le flagship le plus fin de l'histoire de la série Fold. Malgré cela, son écran interne est composé d'une dalle Dynamic AMOLED 2X de 8 pouces, prenant en charge une résolution QXGA+ et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu'à 120 Hz.

Puissance technique et capacités photo

La partie matérielle du smartphone est basée sur le tout dernier processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy. La configuration de la mémoire de l'appareil est proposée en trois versions selon les besoins de l'utilisateur :

12/256 GB ;

12/512 GB ;

16 GB/1 TB.

Le système de caméra bénéficie également de mises à jour majeures. Le module principal est équipé d'un capteur de 200 mégapixels, accompagné d'un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d'un téléobjectif de 10 mégapixels avec zoom optique 3x. De plus, un nouveau codec APV pour l'enregistrement vidéo en 8K et la fonction Cine LUT pour la correction colorimétrique professionnelle ont été introduits.

Galaxy AI et fonctions intelligentes

Les ingénieurs de Samsung ont enrichi le grand écran avec les capacités renouvelées de Galaxy AI . En particulier, le système Gemini Intelligence mis à jour est capable d'exécuter des scénarios complexes dans des dizaines d'applications simultanément. La nouvelle fonction de résumé « Ma journée » et les suggestions intelligentes basées sur les échanges renforcent la productivité quotidienne de l'utilisateur.

L'appareil est alimenté par une batterie de 5000 mAh, prenant en charge la charge filaire de 45 W et la charge sans fil de 20 W. Certifié IP48 contre la poussière et l'eau, le smartphone intègre les dernières normes de connectivité telles que le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6.0. L'appareil sera disponible en coloris graphite, crème et violet.

L'arrivée de ce modèle sur le marché devrait intensifier la concurrence dans le segment des smartphones pliables. Les systèmes Samsung Knox et Knox Vault garantissent la sécurité des données des utilisateurs.