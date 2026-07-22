Ferran Torres sur le point de quitter Barcelone : la star espagnole pourrait rejoindre le PSG

L'attaquant du FC Barcelone, Ferran Torres, est profondément mécontent des conditions du nouveau contrat proposé par la direction du club catalan. Le joueur, international espagnol, estime que l'offre financière du club ainsi que le temps de jeu promis sont insuffisants. Selon le média ElDesmarque, les négociations sont dans une impasse. C'est ce que rapporte Goal.com .

Torres exige une place de titulaire indiscutable sous les ordres du nouvel entraîneur Hansi Flick ainsi qu'une augmentation salariale significative. Le joueur est frustré que son efficacité sur le terrain et sa contribution au succès de l'équipe ne soient pas valorisées à leur juste valeur par le club. Si le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, n'améliore pas l'offre prochainement, le joueur est prêt à quitter l'équipe après les vacances d'été.

L'option parisienne et le facteur Luis Enrique

Cherchant à profiter de la situation, le Paris Saint-Germain a déjà contacté les représentants du joueur. Les Parisiens offrent à Ferran Torres non seulement un salaire élevé, mais aussi un rôle de leader dans l'équipe. L'attaquant, qui a travaillé avec Luis Enrique en équipe nationale d'Espagne, se sent en confiance avec l'entraîneur, et ce facteur pourrait être la raison principale de sa décision de déménager dans la capitale française.

Selon les statistiques, depuis son arrivée au FC Barcelone en provenance de Manchester City en janvier 2022, Ferran Torres a disputé 207 matchs et marqué 65 buts. La saison dernière seulement, il a fait trembler les filets adverses à 21 reprises en 49 rencontres, devenant l'un des attaquants les plus efficaces de l'équipe.

La direction du FC Barcelone, tenant compte du fait que le contrat du joueur expire en 2027, prévoit de le vendre dès maintenant pour générer des fonds sur le marché des transferts. Selon Goal.com, le club a fixé le prix de transfert de Torres à 50 millions d'euros. Ces fonds pourraient être utilisés pour financer le transfert de l'attaquant de Manchester City, Julián Álvarez.

Le joueur devrait prendre une décision finale après son retour de vacances. Cependant, si les conditions proposées par Barcelone ne changent pas, il est presque certain que la prochaine destination de Ferran Torres sera Paris. Ce transfert pourrait également permettre au club catalan de respecter les règles du fair-play financier et d'obtenir des marges de manœuvre supplémentaires pour enregistrer de nouveaux joueurs.