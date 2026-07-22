La star de «Hartz und herzlich», Norbert, est décédée à 63 ans

En Allemagne, Norbert, connu pour sa participation à la célèbre émission de télé-réalité «Hartz und herzlich», est décédé à l'âge de 63 ans. L'équipe de production de RTLZWEI a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Norbert restera dans la mémoire des téléspectateurs pour son affection sincère envers Manja et ses mots touchants : «Je t'aimerai pour toujours». Cette tragédie a profondément attristé les fans, d'autant plus qu'ils venaient d'annoncer leurs fiançailles.

«Tu nous manqueras»

L'équipe de l'émission a annoncé le décès de Norbert sur Instagram et a exprimé ses condoléances à ses proches.

«C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de Norbert, compagnon de longue date et fiancé de Manja, à l'âge de 63 ans», indique le communiqué.

Les producteurs ont adressé leurs condoléances à Manja, à la famille et aux amis du défunt, avec un message d'adieu :

«Repose en paix. Tu nous manqueras».

La nouvelle du décès de Norbert s'est rapidement propagée parmi les nombreux fans de l'émission.

Ils s'étaient rencontrés dans un refuge pour sans-abri

Norbert était surtout connu des téléspectateurs pour sa relation avec Manja. Ils s'étaient rencontrés dans un refuge pour sans-abri.

En 2024, Manja avait raconté pour la première fois en détail leur rencontre et leur relation dans l'émission. Le couple a traversé des périodes difficiles et complexes.

Bien qu'ils aient été séparés pendant un certain temps, Manja a continué à croire en l'amour de Norbert. Plus tard, ils se sont retrouvés et ont renoué leur relation.

«Je t'aimerai pour toujours»

Les téléspectateurs se souviennent particulièrement d'une phrase que Norbert disait souvent à Manja :

«Je t'aimerai pour toujours».

Ses paroles et son attitude envers Manja ont touché de nombreux fans. Récemment, le couple s'était fiancé et prévoyait de construire son avenir ensemble.

C'est pourquoi la mort soudaine de Norbert a été un choc pour les téléspectateurs qui suivaient leur histoire.

Les fans expriment leurs condoléances

Des centaines de messages de sympathie ont été laissés sous la publication de RTLZWEI. Les utilisateurs se souviennent de Norbert comme d'une personne sincère et attentionnée envers Manja.

«Je suis tellement triste. Ils étaient si heureux ensemble. Repose en paix, cher Norbert», a écrit l'un des fans.

Un autre téléspectateur a souligné que Norbert était une bonne personne pour Manja et a exprimé ses condoléances à tous ses proches.

De nombreux utilisateurs ont laissé des cœurs et des bougies en mémoire du défunt. L'histoire d'amour de Norbert et Manja restera longtemps gravée dans la mémoire des fans de «Hartz und herzlich».