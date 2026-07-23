AMD présente son processeur EPYC Venice de nouvelle génération à 256 cœurs avant son lancement officiel

AMD, l'un des leaders du marché des semi-conducteurs, s'apprête à bouleverser l'industrie avec ses processeurs serveurs de nouvelle génération. Grâce à une bannière publicitaire installée près du centre de congrès Moscone West à San Francisco, la structure interne et les capacités techniques du processeur AMD EPYC Venice de sixième génération, non encore officiellement présenté, ont été révélées au public. Cette innovation devrait marquer le début d'une nouvelle ère pour l'IA et les systèmes de calcul haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations d'ixbt.com, les images publiées ont révélé l'architecture complexe et extrêmement puissante du processeur. Le fleuron EPYC Venice possède une structure composée de huit puces de calcul (CCD) et de deux grandes puces d'entrée-sortie. Chaque chiplet CCD combine à son tour deux complexes de calcul (CCX) contenant chacun 16 cœurs. Cela signifie qu'il y a 32 cœurs par puce, soit un total de 256 cœurs pour l'ensemble du processeur.

Architecture Zen 6 et technologie 2 nm

Les nouveaux processeurs sont basés sur la toute dernière architecture Zen 6 d'AMD, utilisant principalement des cœurs compacts Zen 6c. Cette approche permet à l'entreprise d'offrir un nombre de cœurs record pour les systèmes serveurs tout en maintenant l'efficacité énergétique. Pour les centres de données et les fournisseurs de services cloud en pleine croissance, de telles technologies seront essentielles pour économiser les ressources et augmenter la puissance de calcul à l'avenir.

Un autre aspect important confirmé par AMD est le processus de fabrication. Les puces de la gamme EPYC Venice seront les premiers produits haute performance au monde à être produits en masse sur la base du processus technologique 2 nm de TSMC. Une telle finesse de gravure augmente la densité des transistors et améliore considérablement la vitesse de traitement de l'appareil.

Dans le cadre de la conférence Advancing AI 2026, la PDG de l'entreprise, Lisa Su, devrait fournir des détails sur cette plateforme. Selon les experts, les processeurs à 256 cœurs ne se contenteront pas de gérer les tâches serveurs traditionnelles, mais feront passer l'entraînement de réseaux neuronaux complexes et le traitement de Big Data à un niveau supérieur.

Position sur le marché et concurrence

Cette démarche d'AMD vise à renforcer son avantage technologique face à Intel et à d'autres concurrents. Actuellement, la demande mondiale de processeurs serveurs a fortement augmenté en raison du boom de l'IA. Un seul processeur doté de 256 cœurs est capable de gérer des milliers de machines virtuelles simultanément ou d'effectuer des simulations scientifiques complexes.

Les spécifications techniques complètes, la consommation d'énergie et les prix de la nouvelle plateforme seront connus après la présentation officielle. Cependant, ces informations montrent déjà qu'AMD a l'intention de conserver sa position de leader sur le segment des serveurs.