Jurgen Klopp proche de prendre les rênes de l'équipe nationale d'Allemagne : les détails de l'accord

La Fédération allemande de football (DFB) a pris une décision finale concernant le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale. Le rêve tant attendu par de nombreux fans et experts est sur le point de se réaliser : l'ancien entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, est sur le point de prendre les commandes de la « Mannschaft ». Selon Sky Sport Germany, les derniers détails de l'accord entre les parties sont en cours de finalisation. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Ce changement radical dans le football allemand fait suite à la Coupe du Monde décevante sous la direction de Julian Nagelsmann. Rappelons que les Allemands ont été éliminés prématurément du tournoi après une défaite en 1/16 de finale contre le Paraguay. Après cette défaite, Nagelsmann a été démis de ses fonctions et la direction de la DFB a pour objectif de commencer une nouvelle ère avec Jurgen Klopp.

Nouveau contrat et accord avec Red Bull

Selon les informations, un contrat de quatre ans devrait être signé avec le technicien de 59 ans, courant jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, soutiendrait personnellement ce projet, considérant Klopp comme le candidat le plus apte à reconstruire l'équipe nationale.

L'un des obstacles majeurs dans les négociations était les engagements de Klopp en tant que responsable mondial du football chez Red Bull. Cependant, selon les dernières nouvelles, un accord mutuel a été trouvé avec le directeur général de Red Bull, Oliver Mintzlaff. Cela libère la DFB de paiements importants et facilite le transfert de Klopp vers l'équipe nationale.

Jurgen Klopp lui-même a commenté la situation, confirmant que les négociations touchent à leur fin de manière positive. « Rien n'est encore finalisé, mais les discussions se poursuivent et tout va dans la bonne direction. J'ai conclu un accord très généreux avec Red Bull, donc il n'y a plus d'obstacles sur mon chemin », a souligné l'entraîneur expérimenté.

Quand l'annonce officielle est-elle attendue ?

Actuellement, les dernières questions administratives sont examinées entre le conseil de surveillance de la DFB et les actionnaires. Bien que l'organisation nie l'envoi d'invitations officielles, une fois tous les détails techniques réglés, la présentation de Klopp pourrait avoir lieu ce vendredi à Francfort.

Cette nomination revêt une importance stratégique pour le football allemand. Après une série d'échecs, l'arrivée d'un entraîneur charismatique et doté d'une mentalité de gagnant comme Jurgen Klopp devrait ramener l'équipe parmi les leaders mondiaux. Le succès de Klopp à Liverpool et au Borussia Dortmund suscite de grands espoirs chez les fans allemands.