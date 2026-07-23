Le procès contre Meta concernant l'addiction aux réseaux sociaux est suspendu

Aux États-Unis, l'une des principales affaires judiciaires intentées contre la société Meta concernant l'impact négatif des réseaux sociaux sur la santé mentale et le développement d'addictions a pris fin de manière inattendue. La partie plaignante a décidé de retirer sa plainte sans obtenir aucune indemnisation. Cet événement est considéré comme une victoire importante pour les géants de la technologie, car cette affaire devait servir de modèle pour de nombreuses autres poursuites similaires dans le secteur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Dans cette affaire, qui devait être examinée par la Cour supérieure de Californie, un adolescent de Floride (identifié par les initiales R.K.C.) accusait des plateformes comme Meta, TikTok, YouTube et Snap d'avoir délibérément créé une dépendance chez les utilisateurs. Cependant, quelques jours avant le début du procès, Meta était resté le seul défendeur, les autres entreprises ayant conclu des accords avec le plaignant.

Accords entre entreprises et position de Meta

Selon The Verge et d'autres publications internationales, TikTok et la plateforme YouTube, appartenant à Google, avaient déjà conclu des accords avec le plaignant pour régler le litige à l'amiable. La société Snap a également confirmé avoir signé un accord à la dernière minute avant le procès. Seul Meta n'a pas fait de compromis et a continué à défendre sa position.

Les représentants de Meta ont souligné que le plaignant avait renoncé à sa plainte sans recevoir aucun paiement de la part de l'entreprise. Dans sa déclaration, la société a affirmé avec confiance que "ce résultat montre que nous ne reculerons pas devant la défense contre des allégations infondées". Cette situation pourrait influencer des centaines d'autres procédures judiciaires en cours concernant les algorithmes des réseaux sociaux.

Selon les documents judiciaires, Meta avait préparé, comme tactique de défense, des preuves démontrant que l'adolescent n'utilisait les plateformes Facebook et Instagram que quelques minutes par jour. De plus, l'entreprise a affirmé que la plupart des comptes d'utilisateurs avaient été créés après l'embauche d'avocats, qualifiant cette affaire d'artificiellement orchestrée.

Cas similaires dans l'industrie et conséquences

Malgré cette victoire, Meta a subi de lourdes pertes dans d'autres procès cette année. Par exemple, un tribunal du Nouveau-Mexique a condamné l'entreprise à une amende de 375 millions de dollars pour avoir trompé les consommateurs et ne pas avoir suffisamment assuré la sécurité des enfants. De même, dans une autre affaire à Los Angeles, un jury a contraint Meta et Google à verser 6 millions de dollars d'indemnités.

Le contenu principal des milliers de poursuites intentées contre les réseaux sociaux repose sur les fonctionnalités suivantes :

Retenir l'utilisateur via la fonction de défilement infini (infinite scroll) ;

Envoi incessant de notifications (notifications) ;

Adapter les algorithmes à la psychologie des jeunes pour susciter un intérêt artificiel.

Ce sujet est également pertinent pour les utilisateurs en Ouzbékistan. Le renforcement du contrôle sur les algorithmes des réseaux sociaux à l'échelle mondiale pourrait entraîner, à l'avenir, des changements dans l'interface et les principes de fonctionnement des applications que nous utilisons. Pour l'instant, Meta continue de prouver que son "défilement infini" et ses autres mécanismes d'engagement sont légaux.