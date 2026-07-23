Al-Hilal prépare une nouvelle bombe sur le marché des transferts : Ousmane Dembélé en route pour l'Arabie saoudite

Le club saoudien d'Al-Hilal continue d'attirer des stars du football mondial. Cette fois, le club de Riyad a entamé des démarches sérieuses pour le transfert d'Ousmane Dembélé, l'ailier talentueux du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France. Si ce transfert se concrétise, le prestige de la Saudi Pro League devrait encore augmenter. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations fournies par Sacha Tavolieri, la direction d'Al-Hilal a déjà pris contact avec l'agent du joueur. Des négociations préliminaires sont actuellement en cours entre les parties. Le club saoudien a fait de la star française sa cible principale pour le mercato estival et est prêt à investir une somme importante.

Processus de négociation et capacités financières

Selon les rapports, Al-Hilal prévoit d'obtenir d'abord l'accord du joueur, puis d'entamer des négociations officielles avec le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé a quitté Barcelone pour Paris l'été dernier, mais l'offre financière du club saoudien pourrait naturellement faire réfléchir n'importe quel joueur.

La puissance financière d'Al-Hilal n'est pas mentionnée par hasard. Selon les données, 70 % des actions du club appartiennent au célèbre entrepreneur, le prince Al-Walid ben Talal, tandis que les 30 % restants sont contrôlés par le Fonds d'investissement public (PIF) d'Arabie saoudite. Un tel soutien financier permet au club d'acheter les joueurs les plus chers du monde.

Ousmane Dembélé est connu pour sa vitesse et ses dribbles. Son arrivée à Al-Hilal pourrait considérablement augmenter le potentiel offensif de l'équipe. Actuellement, l'effectif comprend des stars comme Neymar, Aleksandar Mitrović et Kalidou Koulibaly. L'ajout de Dembélé ferait du club de Riyad l'une des équipes les plus fortes non seulement en Asie, mais aussi à l'échelle mondiale.

Pour l'instant, la direction du Paris Saint-Germain n'a pas réagi officiellement à cette situation. Cependant, si le joueur lui-même accepte de déménager en Arabie saoudite, il est prévu que les Parisiens entament des négociations sur le prix du transfert. Le monde du football pourrait être témoin d'un autre accord sensationnel lors de ce mercato estival.