Le problème majeur de l'écran du Samsung Galaxy Z Fold8 devrait être résolu

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Le problème majeur de l'écran du Samsung Galaxy Z Fold8 devrait être résolu

Le géant technologique sud-coréen Samsung vise à mettre fin à un défaut technique majeur qui tourmente les utilisateurs depuis des années sur son prochain smartphone pliable, le Galaxy Z Fold8. Selon les informations, le nouvel appareil sera équipé d'une technologie révolutionnaire réduisant considérablement la ligne de pliure visible au centre de l'écran. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations fournies par le célèbre insider technologique Ice Universe, le prototype du Galaxy Z Fold8 présente un écran beaucoup plus lisse que ses concurrents comme le Oppo Find N6 et le Vivo X Fold6. Pour atteindre ce résultat, les ingénieurs ont radicalement repensé le mécanisme de la charnière, permettant une répartition uniforme de la pression sur l'écran.

Nouvelle charnière et fonction d'auto-réparation

L'aspect le plus important de cette nouvelle technologie est que l'écran ne perd pas sa fluidité initiale même après une utilisation prolongée. Selon les sources de l'insider chez Samsung, la ligne de pliure ne s'est pas approfondie et est restée inchangée après trois mois de tests intensifs. Il s'agit d'une avancée majeure pour le marché des smartphones pliables.

De plus, un effet d'« auto-réparation » unique a été observé sur l'écran du Galaxy Z Fold8. Si le smartphone est ouvert après une longue période de fermeture et laissé ouvert pendant quelques minutes, la ligne de pliure s'estompe progressivement jusqu'à devenir presque invisible. Cette caractéristique serait le résultat de nouveaux matériaux sous le panneau d'affichage et d'une conception améliorée.

Sur le marché ouzbek, les appareils pliables de la marque Samsung sont attendus avec un grand intérêt. Si le Galaxy Z Fold8 démontre réellement ce niveau de durabilité, il pourrait établir une nouvelle norme sur le marché et surpasser ses concurrents. Actuellement, de nombreux utilisateurs hésitent à acheter un téléphone pliable précisément à cause de la ligne de pliure.

Il convient de noter que ces conclusions sont basées sur un seul appareil de test. La durabilité réelle de la technologie et la qualité de la production de masse ne seront connues qu'après la sortie officielle de l'appareil. Néanmoins, il est clair que Samsung a fait un grand pas dans cette direction.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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