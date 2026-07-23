La Chine rattrape les États-Unis dans la course à l'IA : le besoin de puces NVIDIA pourrait disparaître

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La Chine rattrape les États-Unis dans la course à l'IA : le besoin de puces NVIDIA pourrait disparaître

Le développement rapide des technologies d'IA en Chine devrait bouleverser l'équilibre du marché mondial. Liang Wenfeng, fondateur de DeepSeek, souligne que l'écart entre les modèles d'IA chinois et américains est devenu minime. Cela permet non seulement de s'affranchir des logiciels occidentaux, mais aussi de réduire la dépendance aux puces haute performance. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique le rapport.

Dans une interview, Liang Wenfeng a expliqué que jusqu'à récemment, les modèles chinois accusaient deux ans de retard sur les États-Unis. Cependant, les experts chinois ont appris à atteindre une efficacité élevée à moindre coût. Aujourd'hui, le modèle Kimi K3 présenté par Moonshot AI est devenu le plus grand modèle d'IA open source au monde, marquant une prétention sérieuse au leadership dans ce domaine.

Huawei remplace NVIDIA

Actuellement, les puces NVIDIA restent l'outil principal pour l'entraînement de l'IA sur le marché mondial. Mais selon l'expert chinois, la situation changera radicalement au cours de l'année à venir. Les puces produites en Chine sont parfaitement compatibles avec l'écosystème, le seul obstacle actuel étant le manque de capacités de production.

Selon les données, les superordinateurs Huawei Atlas 950 peuvent rivaliser en termes de performance et de prix avec les puces les plus avancées de NVIDIA, comme les GB200 et GB300. Cela montre que les sanctions technologiques imposées par les États-Unis ont stimulé le développement du marché intérieur chinois.

Selon Liang Wenfeng, des géants comme NVIDIA ne peuvent plus stopper le progrès technologique en Chine. Les fabricants locaux visent à s'imposer sur le marché international en créant leurs propres plateformes indépendantes. Ce processus est soutenu non seulement par l'État, mais aussi par d'importants investissements du secteur privé.

Ces changements sont également importants pour les utilisateurs et les développeurs. La popularisation des modèles d'IA open source chinois (comme Kimi K3) permet aux startups locales d'accéder à des ressources abordables et de qualité. De plus, compte tenu de l'activité des technologies Huawei dans notre région, l'arrivée de solutions alternatives aux puces NVIDIA est très probable.

En conclusion, la concurrence dans le domaine de l'IA ne porte plus seulement sur les algorithmes, mais aussi sur le matériel (hardware). Le succès de la Chine dans cette course pourrait redessiner entièrement la carte technologique mondiale dans les années à venir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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