Une nouvelle solution contre l'addiction aux réseaux sociaux : l'application MeBeMe est lancée

Dans le monde moderne, le problème de rester rivé à l'écran de son smartphone et de parcourir du contenu inutile pendant des heures, le "doomscrolling", devient de plus en plus urgent. Pour lutter contre cette tendance mondiale, une nouvelle application mobile appelée MeBeMe a été lancée. Elle ne se contente pas de limiter l'accès aux réseaux sociaux, mais aide au développement personnel en redirigeant l'attention vers des activités utiles. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

La principale différence de MeBeMe est qu'elle ne pose pas d'interdictions, contrairement à de nombreuses autres applications de "blocage". Au lieu de cela, elle agit comme un "interrupteur" (interrupter). L'application envoie à l'utilisateur de petites tâches ou "missions" adaptées au type de personnalité qu'il a choisi. C'est ce que rapportent les publications technologiques internationales.

Plus de 75 domaines pour le développement personnel

Pour commencer à utiliser l'application, l'utilisateur doit choisir le type de personnalité auquel il aspire. Le programme propose plus de 75 orientations différentes, divisées en plusieurs catégories principales :

Esprit et savoir : des rôles tels que mathématicien, scientifique, historien ou joueur d'échecs ;

des rôles tels que mathématicien, scientifique, historien ou joueur d'échecs ; Santé : athlète, danseur, cycliste ou coureur ;

athlète, danseur, cycliste ou coureur ; Foyer et relations : domaines liés à la cuisine, au jardinage et aux relations familiales.

Par exemple, si l'utilisateur choisit la personnalité "soif de connaissances", l'application peut lui proposer de regarder une vidéo éducative pendant sept minutes. Les amateurs de littérature classique recevront des tâches telles que rejoindre un club de lecture local ou écouter une conférence. Une telle approche aide à ramener l'individu du monde virtuel vers des habitudes utiles dans la vie réelle.

Confidentialité et facilité d'utilisation

Selon le créateur de l'application, Eric Wolfram, le projet a été initialement conçu comme un assistant personnel pour son fils, mais il s'est avéré par la suite que son efficacité était bénéfique pour tout le monde. Wolfram souligne que la répétition régulière de petites actions façonne la personnalité humaine, un processus qui dure toute une vie.

Une attention particulière est accordée à la confidentialité dans l'application MeBeMe. Aucune inscription ou ouverture de compte n'est requise de la part des utilisateurs. Toutes les données sont stockées uniquement sur l'appareil lui-même et ne sont pas transmises à des serveurs tiers. De plus, les utilisateurs peuvent contrôler eux-mêmes la fréquence des notifications.

Actuellement, l'application MeBeMe est disponible gratuitement pour les utilisateurs de la plateforme iOS. Le programme ne contient aucune publicité ni abonnement payant. Les créateurs prévoient de lancer prochainement une version Android de l'application. Pour les utilisateurs, cet outil peut être une aide précieuse pour gérer efficacement le temps passé sur les réseaux sociaux.