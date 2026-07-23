Al Hilal prêt à passer à l'action pour Dembélé : la décision appartient au joueur

Arabie saouditeLe club d'Al Hilal étudie sérieusement la possibilité de recruter l'attaquant du PSG, Ousmane Dembélé. Le club de Riyad est prêt à lancer une offensive pour un transfert majeur, mais le sort des négociations dépend d'abord de la décision du joueur.

Les négociations officielles entre les clubs ne pourront débuter que si l'attaquant français de 29 ans accepte de poursuivre sa carrière au Moyen-Orient.

Al Hilal attend d'abord la réponse de Dembélé

Selon le journaliste Sacha Tavolieri, Al Hilal est prêt à entamer des démarches concrètes pour le transfert de Dembélé.

Cependant, le club saoudien souhaite d'abord connaître la position du joueur. Si Dembélé n'est pas disposé à quitter l'Europe pour jouer dans le championnat du Moyen-Orient, les négociations n'auront aucun sens.

Pour l'instant, aucune information n'a été communiquée concernant l'envoi d'une offre officielle au PSG ou l'ouverture de discussions sur le montant du transfert.

Une valeur marchande d'environ 100 millions d'euros

Le portail Transfermarkt estime la valeur marchande approximative de Dembélé à 100 millions d'euros .

Ce chiffre pourrait faire de ce transfert potentiel l'un des plus importants de l'histoire du football saoudien. Toutefois, la valeur marchande ne correspond pas nécessairement au prix de vente réel du joueur.

La somme finale dépendra des facteurs suivants :

La volonté du PSG de vendre le joueur ;

La décision personnelle de Dembélé ;

Le contrat et le salaire proposés ;

L'indemnité de transfert exigée par le club français.

La position du PSG dans les négociations est forte

Le contrat actuel d'Ousmane Dembélé avec le club parisien court jusqu'à l'été 2028 .

Cela signifie que le PSG n'est pas sous pression pour vendre le joueur immédiatement. Si Al Hilal souhaite sérieusement conclure ce transfert, il devra probablement proposer une somme importante pour satisfaire le club parisien.

Parallèlement, la durée de son contrat donne à Dembélé une marge de manœuvre : il peut choisir de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe ou d'envisager l'option saoudienne, qui pourrait s'avérer financièrement très attractive.

La question principale : Dembélé acceptera-t-il ?

L'intérêt d'Al Hilal est jugé sérieux, mais la phase décisive du transfert n'a pas encore commencé.

Tout sera plus clair une fois que la volonté de Dembélé de rejoindre le Moyen-Orient sera connue. Si le joueur donne son accord, les négociations entre Al Hilal et le PSG pourraient devenir l'un des événements majeurs du mercato estival.

Selon vous, Dembélé doit-il quitter le PSG pour rejoindre Al Hilal ? Laissez votre avis en commentaire et partagez cette nouvelle avec les fans de football.