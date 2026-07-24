La société Cognition rachète la startup Poke : l'intelligence artificielle devient désormais une amie

Un nouvel accord majeur a eu lieu dans le monde de l'intelligence artificielle : Cognition, la société fondatrice de Devin — le premier assistant-développeur IA au monde —, a acquis la startup Poke. Bien que le montant de cette acquisition n'ait pas été divulgué, selon les informations de TechCrunch, la transaction est évaluée à plus de 100 millions de dollars (à neuf chiffres). Cette étape montre que l'intelligence artificielle devient un avantage concurrentiel non seulement grâce à ses capacités techniques, mais aussi par son style de communication et sa "personnalité" avec l'utilisateur. C'est ce que rapporte Techcrunch.com. rapporte .

Poke est un assistant intelligent qui communique avec les utilisateurs comme un véritable ami et fonctionne via des messages textuels. Développé par l'entreprise californienne The Interaction Company, ce service se distingue par son langage chaleureux, ses réponses pleines d'humour et même sa capacité à utiliser l'argot de rue. Désormais, ce modèle de communication sera intégré à l'agent développeur Devin.

Pas un programmeur, mais un collègue

Selon les fondateurs de Cognition, l'intelligence artificielle ne doit pas être un simple outil exécutant des commandes froides. L'entreprise souhaite que les utilisateurs de Devin aient l'impression de travailler avec un véritable collègue. Comme l'a souligné Marvin von Hagen, l'un des fondateurs de Poke, les gens préfèrent travailler non pas avec des robots, mais avec des spécialistes dotés d'une personnalité et capables de comprendre l'humour.

Lancé en mars 2024, l'assistant Poke fournit des services via des plateformes telles qu'iMessage, SMS, Telegram et WhatsApp. Les utilisateurs y font appel pour obtenir des conseils dans divers domaines tels que la planification de voyages, la santé, la finance et l'éducation. En particulier, les tâches liées à la productivité, comme la gestion des e-mails et la configuration de rappels, restent les domaines les plus populaires.

Selon les statistiques, au cours des trois derniers mois, les utilisateurs de Poke ont échangé plus de 100 millions de messages sur la plateforme. Néanmoins, maintenir un service comptant des centaines de milliers d'utilisateurs et financer ses ressources de calcul s'avérait assez coûteux. La fusion avec Cognition permettra à la startup de bénéficier d'une infrastructure beaucoup plus puissante et d'un fonctionnement plus rapide.

Stratégie d'une nouvelle ère

Un autre aspect intéressant de cet accord est que les fondateurs de Cognition, Scott Wu et Walden Yan, avaient déjà investi à titre personnel dans le projet Poke. Désormais, ils visent à intégrer pleinement cette technologie dans leur produit principal. Cela pourrait marquer le début d'une nouvelle tendance sur le marché de l'intelligence artificielle : une époque où le niveau de communication émotionnelle prime sur la simple précision des algorithmes.

Cette nouvelle est également importante pour les utilisateurs, car de tels assistants IA fonctionnant via des messageries comme Telegram sont très pratiques pour alléger les tâches quotidiennes. L'"humanisation" de systèmes complexes comme Devin contribuera à rendre le processus de création de logiciels encore plus passionnant et facile à l'avenir.