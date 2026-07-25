Fin du partenariat entre Waymo et Uber : une nouvelle ère commence sur le marché des robotaxis

Waymo, l'un des leaders sur le marché des technologies de conduite autonome, prévoit de rompre ses liens de partenariat avec la plateforme Uber. Cette marque, qui fait partie d'Alphabet (la maison mère de Google), passe à une stratégie consistant à proposer ses robotaxis directement aux clients de manière indépendante, plutôt que par l'intermédiaire d'applications tierces. C'est ce qu'a rapporté le Financial Times en se basant sur ses sources. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Actuellement, selon l'accord entre Waymo et Uber, les services de taxis sans conducteur à Austin et Atlanta sont assurés via l'application Uber. Cependant, la direction de Waymo a pour objectif d'étendre ses services via sa propre application dans ces régions à partir de janvier 2028. Des représentants d'Uber ont confirmé dans une interview accordée à TechCrunch que le contrat en cours se terminera en mai 2028.

Tensions et intensification de la concurrence

Les relations entre les deux géants de la technologie se sont considérablement refroidies ces derniers mois. Cela est dû non seulement aux intérêts commerciaux, mais aussi aux critiques ouvertes concernant la sécurité technique. En particulier, le directeur technique d'Uber, Praveen Neppalli, a publié sur les réseaux sociaux une vidéo montrant le comportement « effrayant » et dangereux d'un robotaxi Waymo sur la route, critiquant ainsi les lacunes du système.

De plus, le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi, lors d'une réunion sur les rapports financiers, sans mentionner le nom de Waymo, a critiqué le comportement de certains véhicules autonomes dans les zones scolaires et lors de situations d'urgence. De telles déclarations montrent que les partenaires de longue date de l'industrie se regardent désormais comme des concurrents directs.

Le processus de rupture entre Waymo et Uber a en fait commencé au début de cette année dans la ville de Phoenix. Là-bas, les entreprises ont cessé leur coopération mutuelle pour passer à une activité indépendante. Désormais, cette tendance s'étend à d'autres grands États américains. En créant son propre écosystème, Waymo souhaite conserver tous les revenus pour lui-même et contrôler pleinement l'expérience client.

Sur le plan politique, ces deux entreprises occupent également des positions opposées. Lors des discussions sur les nouveaux projets de loi et réglementations concernant la régulation des robotaxis, Waymo et Uber s'opposent souvent au sein de différents groupes de lobbying. Cela signifie qu'à l'avenir, un environnement de concurrence féroce se formera sur le marché des transports autonomes au lieu de normes uniques.

Pour les utilisateurs ouzbeks, de telles nouvelles peuvent sembler lointaines pour l'instant, mais les tendances technologiques mondiales montrent à quelle vitesse se produisent les changements dans le secteur des transports. Le passage d'entreprises telles que Waymo à une plateforme indépendante pourrait conduire à l'avenir à ce que les services de taxi fonctionnent non seulement sans chauffeur, mais aussi sur la base d'écosystèmes fermés de grandes corporations technologiques.