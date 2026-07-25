Oppo K15 lancé : un smartphone avec une batterie de 8000 mAh et un système de refroidissement actif

La société chinoise Oppo a officiellement lancé son nouveau smartphone K15, riche en fonctionnalités uniques. Cet appareil attire l'attention des passionnés de technologie non seulement grâce à sa batterie haute capacité, mais aussi par son système de refroidissement actif caractéristique des smartphones gaming et son design moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'apparence du modèle Oppo K15 a été conçue selon le concept Speed Aesthetics, proposé dans les coloris Speed White et Gale Gray. Le panneau arrière de l'appareil intègre un panneau lumineux spécial appelé Blue Shadow Breathing Light. Ce rétroéclairage RGB affiche des effets dynamiques pour diverses notifications ou sessions de jeu, donnant au smartphone un look futuriste.

Capacités techniques et performances

Le cœur du smartphone est le processeur Dimensity 7360 Super, qui fonctionne de concert avec le système d'optimisation X Tide Engine. L'aspect le plus remarquable de l'appareil est son ventilateur haute vitesse intégré. Étant donné que ce type de refroidissement actif ne se trouve généralement que sur les smartphones gaming haut de gamme, le K15 crée une forte concurrence dans son segment.

Pour l'instant, le smartphone est présenté dans une seule configuration avec 12 GB de RAM et 256 GB de stockage interne. Selon ixbt.com, l'appareil dispose non seulement d'un système interne puissant, mais aussi d'un boîtier protégé contre les agressions extérieures. En particulier, le smartphone est étanche à la poussière et à l'eau selon la norme IP69, ce qui permet de l'utiliser en toute sécurité même dans des conditions extrêmes.

Autonomie et caméras

L'Oppo K15 est capable de montrer des résultats records en matière d'autonomie. Il est équipé d'une batterie Glacier d'une capacité de 8000 mAh. Pour recharger rapidement une telle capacité, la technologie de charge rapide SuperVOOC de 80 W est prévue. Fait intéressant, malgré une batterie aussi massive, l'épaisseur du boîtier n'est que de 8,27 mm et le poids est de 205 grammes.

Le système de caméra ne laissera pas non plus les utilisateurs indifférents. L'appareil est équipé des modules optiques suivants :

Capteur principal de 50 mégapixels ;

Caméra frontale de 50 mégapixels ;

Objectif grand-angle et capteurs supplémentaires.

De plus, le smartphone dispose d'un module NFC, d'un port infrarouge, d'un GPS bi-fréquence et d'un système de navigation Beidou tri-fréquence. Le prix de l'appareil sur le marché chinois est de 2299 yuans (environ 320 dollars), mais avec les subventions gouvernementales, il peut être acheté pour 1954 yuans. Ce modèle devrait bientôt arriver sur le marché mondial.