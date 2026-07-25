Al Hilal recrute Crysencio Summerville pour 65 millions d'euros

L'Arabie saouditeLe club d'Al Hilal a officiellement annoncé le transfert de l'ailier néerlandais Crysencio Summerville. Le joueur de 24 ans quitte West Ham et a signé un contrat avec le club de Riyad jusqu'à l'été 2030.

Selon les rapports, le montant total du transfert pourrait atteindre 65 millions d'euros, bonus compris. Pour la nouvelle saison, Summerville devrait être l'un des joueurs clés de l'attaque d'Al Hilal.

Un contrat à long terme a été conclu avec Summerville

Selon le communiqué officiel d'Al Hilal, Crysencio Summerville a signé jusqu'à l'été 2030 un accord valable avec le club.

Cela montre que le club de Riyad considère le joueur néerlandais comme une pièce maîtresse de son projet à long terme.

Summerville se distingue par sa vitesse sur les ailes, son dribble et sa capacité à conclure les actions offensives.

Le transfert pourrait atteindre 65 millions d'euros

Selon les informations diffusées précédemment, Al Hilal versera à West Ham pour le joueur :

Type de paiement Montant Montant garanti 55 millions d'euros Bonus potentiels 10 millions d'euros Valeur totale Jusqu'à 65 millions d'euros

Les conditions exactes liées aux performances pour l'obtention des bonus n'ont pas encore été divulguées. Le club n'a pas non plus communiqué officiellement les termes financiers précis du transfert.

A enregistré 12 contributions décisives la saison dernière

La saison dernière, Summerville a disputé 34 rencontres toutes compétitions confondues avec West Ham.

Lors de ces matchs, le joueur a :

inscrit 7 buts ;

délivré 5 passes décisives ;

réalisé un total de 12 contributions décisives.

Ces statistiques démontrent sa capacité non seulement à conclure les actions lui-même, mais aussi à créer des occasions pour ses coéquipiers.

Al Hilal renforce son secteur offensif

Avec le transfert de Summerville, le club de Riyad vise à accroître la vitesse sur les ailes et la variété dans le jeu offensif.

Le joueur néerlandais devra désormais prouver sa capacité à s'adapter rapidement à un nouveau championnat et à justifier sa lourde indemnité de transfert.

Pensez-vous que Summerville parviendra à montrer son meilleur visage à Al Hilal ? Partagez votre avis dans les commentaires.