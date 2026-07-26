Zeiss élargit son usine d'optique unique pour la production de puces de 2 nm

La société allemande Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) a annoncé l'extension à grande échelle de son complexe de production à Oberkochen. Dans le cadre de ce projet, de nouveaux bâtiments d'une superficie de 25 000 mètres carrés seront construits. Des systèmes optiques uniques pour les machines de lithographie ASML, utilisés pour fabriquer les puces les plus avancées au monde, y seront produits. Cette étape revêt une importance stratégique pour l'industrie mondiale des semi-conducteurs, car la création de processeurs modernes est impossible sans cette optique. C'est ce rapporte Ixbt.com en informe.

Actuellement, les usines de Zeiss à Oberkochen et Wetzlar sont les seuls sites au monde à produire des colonnes optiques pour les équipements de lithographie EUV (ultraviolets extrêmes). Comme ASML l'a ouvertement reconnu dans son rapport annuel, le volume de livraison des machines de lithographie dépend précisément des capacités de production de Zeiss SMT. L'entreprise allemande est l'unique fournisseur de lentilles, de miroirs de haute précision et de systèmes d'éclairage.

Un maillon décisif dans la course technologique

Le lancement du nouveau complexe accélérera la production de puces basées sur des processus technologiques de 2 nm et inférieurs. Selon ASML, d'ici 2027, il est prévu d'augmenter la production de scanners Low-NA EUV de 30 %, passant de 65 à l'année. Parallèlement, le temps d'assemblage d'un seul complexe de lithographie sera réduit de 22 semaines actuellement à 15-16 semaines. Cela permettra de satisfaire plus rapidement la demande de smartphones, d'IA et de processeurs de serveurs sur le marché mondial.

La création de modules optiques pour les systèmes de nouvelle génération, appelés High-NA EUV, est une tâche d'ingénierie extrêmement complexe. Une seule colonne optique se compose de plus de 40 000 pièces et pèse 12 tonnes. Le système d'éclairage possède quant à lui 25 000 composants supplémentaires et pèse 6 tonnes. La production d'équipements d'une telle complexité nécessite non seulement une haute technologie, mais aussi un environnement extrêmement précis.

La fabrication de miroirs individuels au sein des systèmes optiques prend plusieurs mois. Les pièces finies sont testées dans d'immenses chambres à vide pesant plus de 150 tonnes. Les spécialistes mesurent la déviation de la surface avec une précision de l'ordre d'une fraction de nanomètre. Un tel niveau de précision ne peut être atteint nulle part ailleurs dans le monde, ce qui fait de Zeiss un monopole technologique.

Indicateurs financiers et plans d'avenir

ASML alloue des fonds importants pour soutenir son partenaire clé. Fin 2025, le volume des prêts accordés à Zeiss SMT a atteint 1,91 milliard d'euros, et 1,19 milliard d'euros supplémentaires ont été transférés sous forme d'avances pour de futures livraisons. Ces investissements portent déjà leurs fruits : le chiffre d'affaires annuel de la division Zeiss SMT a augmenté de 23 % pour atteindre 5,055 milliards d'euros, devenant ainsi le plus grand domaine d'activité du groupe.

L'expansion ne se limitera pas à Oberkochen. L'entreprise met actuellement en œuvre les projets suivants :

Construction d'un nouveau complexe de production à Wetzlar ;

Extension de la surface des salles blanches à Rossdorf ;

Ouverture d'un nouveau centre d'innovation en Corée du Sud.

Selon ixbt.com, ces extensions serviront de base pour prévenir la crise mondiale des semi-conducteurs et répondre à la demande future de puces de pointe de la part de géants tels que NVIDIA, Apple et Intel.