Erling Haaland pourrait rejoindre le Real Madrid à l'avenir : la prédiction d'un ancien coéquipier

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Erling Haaland pourrait rejoindre le Real Madrid à l'avenir : la prédiction d'un ancien coéquipier

La machine à buts de Manchester City, Erling Haaland, devrait déménager dans la capitale espagnole à l'avenir et porter le maillot du Real Madrid. C'est ce qu'a déclaré Magnus Wolff Eikrem, ancien coéquipier du joueur à Molde, lors d'une interview accordée aux médias. Selon lui, l'attrait et le prestige du club madrilène resteront le facteur principal pour l'attaquant norvégien. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien qu'Erling Haaland soit actuellement au sommet de sa forme sportive en Premier League anglaise, son nom est constamment associé au « club merengue » dès l'ouverture du mercato. Selon Goal.com, Eikrem n'est pas seulement convaincu du transfert de l'attaquant à Madrid, il le considère également comme une fatalité.

« Je suis absolument convaincu que ce transfert aura lieu. Le Real Madrid a une telle puissance à l'échelle mondiale qu'il est difficile de lui dire non. Bien qu'il joue actuellement dans un grand club comme Manchester City, il pourrait atteindre des sommets encore plus élevés à Madrid », a déclaré Eikrem dans une interview au journal Diario AS.

Concurrence et adaptation au sein d'un effectif de stars

Actuellement, l'effectif du Real Madrid regorge de stars offensives de classe mondiale telles que Kylian Mbappé, Vinicius Junior et Jude Bellingham. De nombreux experts craignent que l'ajout d'une autre superstar à un tel effectif ne perturbe l'équilibre de l'équipe. Cependant, Eikrem souligne que la personnalité d'Erling Haaland lui permettra de s'adapter à n'importe quel effectif galactique.

Selon son ancien coéquipier, Erling Haaland ne pose jamais de problèmes sur le terrain ou dans le vestiaire. Il est décrit comme un joueur humble, travailleur et qui place les intérêts de l'équipe au-dessus de ses ambitions personnelles. Cela l'aidera à trouver rapidement sa place à Madrid également.

« Les meilleurs joueurs du monde y jouent et Erling en fait partie. Je suis convaincu qu'il marquera beaucoup de buts, gagnera l'affection des supporters et prendra plaisir à jouer entouré de stars aussi talentueuses que lui. Il n'y aura aucun problème d'ego de sa part », a ajouté Magnus Wolff Eikrem.

Bien que le contrat actuel d'Erling Haaland avec Manchester City et ses succès en Angleterre le maintiennent pour l'instant à l'Etihad Stadium, le pas vers Madrid ne semble plus être qu'une question de temps. Le géant espagnol a toujours eu pour objectif de rassembler les joueurs les plus forts et Haaland pourrait bien être la pièce finale de ce projet.

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Jahongir Tursunov
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