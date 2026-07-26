Le nouvel ordinateur Lenovo ThinkCentre X Tower évalué jusqu'à 14 000 dollars

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Le nouvel ordinateur Lenovo ThinkCentre X Tower évalué jusqu'à 14 000 dollars

Lenovo a commencé à commercialiser sur le marché mondial sa station de travail de nouvelle génération, le modèle ThinkCentre X Tower. Présenté initialement en Chine, cet ordinateur personnel insolite est désormais également mis en vente en Amérique du Nord et dans les pays européens. Les caractéristiques techniques et le prix de l'appareil surprennent non seulement les utilisateurs ordinaires, mais aussi les professionnels du secteur technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, un configurateur spécial pour cet ordinateur a été lancé sur le site officiel de Lenovo en Grande-Bretagne. Selon celui-ci, la version haut de gamme du ThinkCentre X Tower a été évaluée à 10 480 livres sterling (environ 14 000 dollars américains). En échange de ce prix, l'acheteur obtiendra un processeur Intel Core Ultra 9 285 et un volume gigantesque de RAM de 256 GB.

Écarts de prix et capacités techniques

Ce qui est intéressant, c'est que cette configuration coûteuse ne prévoit qu'une seule carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti. Pourtant, la principale particularité de cet ordinateur personnel est la possibilité d'y faire fonctionner deux cartes graphiques de manière indépendante et en parallèle. Par exemple, sur le marché chinois, la version dotée d'un processeur Core Ultra 7 270K Plus et de deux puces graphiques RTX 5060 Ti est vendue à environ 5 300 dollars.

Des prix aussi élevés sur le marché occidental posent des questions aux spécialistes. En Grande-Bretagne, la configuration la moins chère commence à 2 530 livres sterling. Sur le marché américain, il a été annoncé que la version la plus puissante de l'appareil sera équipée d'un processeur Intel Core Ultra 9 290K Plus, d'une mémoire DDR5-6400 CUDIMM de 256 GB et de trois emplacements M.2 SSD d'une capacité totale allant jusqu'à 6 TB.

Le ThinkCentre X Tower se distingue non seulement par sa puissance interne, mais aussi par son alimentation électrique. L'appareil est équipé d'un bloc d'alimentation de 1200 W, ce qui garantit un fonctionnement stable des composants à haute performance. Cet ordinateur est principalement fabriqué pour le segment professionnel, conçu pour des travaux graphiques complexes, le travail avec des algorithmes d'AI et le traitement de données à grande échelle.

Bien que les produits de la gamme ThinkCentre de la marque Lenovo soient assez populaires dans le segment des affaires sur le marché ouzbek, les modèles exclusifs comme le X Tower sont généralement importés sur commande spéciale. Quant au prix de 14 000 dollars, il fait de cet appareil l'un des modèles les plus chers, même parmi les stations de travail professionnelles. Pour l'instant, la compagnie n'a pas divulgué d'informations supplémentaires concernant les prix finaux et les délais de livraison de l'appareil dans d'autres régions.

LenovoThinkCentreCore UltraNVIDIATechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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