Un taxi volant a volé à Astana : quelle est la prochaine étape ?

Dans le ciel de la capitale du Kazakhstan, un taxi aérien électrique destiné au transport de passagers a effectué son premier vol de démonstration. L'appareil, conçu pour un pilote et cinq passagers, peut parcourir jusqu'à 200 kilomètres, mais cela ne signifie pas encore le début de vols réguliers au-dessus des rues d'Astana.

Pour transformer ce nouveau type de transport en service quotidien, une loi ne suffit pas. Le pays fait face à de grands défis tels que la certification, la sécurité, la création de vertiports et d'un système de gestion numérique du trafic aérien.

Où a eu lieu le premier vol dans la capitale ?

Le vol de démonstration a été organisé le 24 juillet à l'hippodrome Qazanat d'Astana, dans le cadre du programme du tournoi international « Jeux du Futur — 2026 ».

L'événement s'est déroulé en coopération entre la société kazakhe Alatau Advance Air Group Ltd. et le fabricant chinois AutoFlight. Un aéronef à décollage et atterrissage verticaux électrique, l'AutoFlight Prosperity eVTOL, s'est envolé.

Le vol à Astana a été la première démonstration de taxi aérien dans la capitale du Kazakhstan.

Conformément aux exigences de sécurité, il n'y avait pas de passagers à bord de l'appareil lors des tests. Les organisateurs ont expliqué qu'il s'agissait d'une pratique standard pour évaluer les caractéristiques de vol du nouvel aéronef et la fiabilité des systèmes.

De quoi est capable le taxi aérien ?

L'AutoFlight Prosperity présenté dispose d'une cabine de six places :

un pilote ;

cinq passagers ;

vitesse maximale — jusqu'à 200 km/h ;

autonomie par charge — jusqu'à 200 kilomètres ;

nombre de moteurs électriques — 13.

L'appareil n'a pas besoin de piste de décollage et d'atterrissage conventionnelle : il s'élève verticalement et, une fois l'altitude requise atteinte, avance comme un avion. Le fabricant et les organisateurs soulignent qu'il fonctionne avec un bruit nettement inférieur à celui des aéronefs traditionnels et ne génère pas d'émissions directes de dioxyde de carbone pendant le vol.

Ces caractéristiques pourraient permettre à l'avenir d'utiliser le taxi aérien pour de courts trajets interurbains, des itinéraires touristiques, de la livraison de fret rapide, de l'assistance médicale et dans des situations d'urgence.

À quelle étape le projet est-il parvenu en 1,5 an ?

Selon Sergey Hegay, directeur d'AAAG, l'équipe a parcouru en un an et demi un chemin allant de l'étude de l'expérience internationale à la construction d'infrastructures et à l'organisation de vols de démonstration réels.

Il a souligné que le taxi aérien n'est qu'une partie du nouveau système. Pour lancer pleinement la mobilité aérienne urbaine, les éléments suivants sont nécessaires :

des vertiports où les taxis aériens atterriront ;

un contrôle numérique des vols ;

un système de coordination du trafic aérien ;

des centres de maintenance ;

des normes de certification et de sécurité ;

la formation de pilotes, d'ingénieurs et d'opérateurs.

« C'est une nouvelle industrie de haute technologie qui combine des opérateurs aériens, des plateformes numériques, la maintenance, l'assemblage d'appareils, la production de pièces détachées et les logiciels », a déclaré Sergey Hegay.

Par conséquent, le projet ne se limite pas au lancement d'un seul appareil futuriste. Le plan prévoit la formation d'un écosystème de transport et de technologie entièrement nouveau.

Le Kazakhstan a adopté une loi pour les taxis aériens

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokayev a signé le 24 juin 2026 une loi réglementant les technologies de transport avancées.

Le document a défini pour la première fois :

le statut juridique des appareils eVTOL ;

l'ordre de fonctionnement des vertiports ;

les concepts de mobilité aérienne urbaine et régionale ;

la certification des fabricants et des opérateurs ;

la gestion numérique du trafic aérien sans pilote ;

les exigences de cybersécurité.

La nouvelle base juridique jette les bases pour faire passer la technologie des démonstrations expérimentales au marché pratique. Cependant, chaque appareil et opérateur devra tout de même obtenir une certification individuelle, et les itinéraires de vol devront être adaptés aux exigences de sécurité.

Ce n'est pas le premier test au Kazakhstan

Le premier vol de démonstration d'un taxi aérien dans le pays avait eu lieu le 19 mai dans la ville d'Alatau. Le premier vertiport complet du Kazakhstan et le centre de mobilité aérienne urbaine UAM Center Eurasia y sont en cours de construction.

Le vol à Astana a été une étape supplémentaire pour présenter la technologie au grand public dans la capitale du pays. Un mémorandum a également été signé entre AAAG et AutoFlight pour la fourniture de 50 autres appareils eVTOL des séries V2000 et V5000.

Quand sera-t-il possible de voler en taxi aérien ?

Aucune date précise pour le début des vols commerciaux de taxi aérien au Kazakhstan n'a encore été annoncée. Le vol de démonstration a prouvé que la technologie fonctionne, mais plusieurs étapes supplémentaires sont nécessaires pour le transport de passagers :

la certification locale de l'appareil ;

la construction d'un réseau de vertiports ;

la définition de couloirs de vol sécurisés ;

l'élaboration de procédures météorologiques et d'urgence ;

la formation des pilotes et du personnel technique ;

la fixation du prix du service et des mécanismes d'assurance.

Il est donc plus juste de considérer le vol dans le ciel d'Astana non pas comme un service de transport prêt à l'emploi, mais comme la première démonstration publique d'un système du futur.

Autrefois, le smartphone lui aussi semblait relevé de la science-fiction. Vient maintenant le tour de survoler les embouteillages — à condition que la loi, la sécurité et l'infrastructure suivent la vitesse de la technologie.