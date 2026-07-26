Le club saoudien d'Al-Nassr traverse l'une des pires crises de son histoire moderne. Prise dans la tourmente des problèmes financiers, l'équipe fait face à d'immenses difficultés non seulement pour réaliser de nouveaux transferts, mais aussi pour conserver son effectif actuel. Dans cette situation, les discussions autour de la principale vedette du club, Cristiano Ronaldo, ont repris de plus belle, mais cette fois-ci, il ne s'agit pas de ses buts, mais de savoir s'il est toujours judicieux qu'il reste dans l'équipe, rapporte Goal.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, Al-Nassr fait actuellement face à une dette avoisinant les 800 millions de riyals. Un tel fardeau financier colossal met en péril les futurs projets sportifs du club. Le salaire astronomique de la star portugaise et les avantages de son contrat sont devenus un fardeau insoutenable pour le budget de l'équipe dans les conditions actuelles.

Fardeau financier et valeur marketing

Il est indéniable que Cristiano Ronaldo a radicalement transformé la réputation mondiale de la Saudi Pro League et a porté la valeur marketing de la marque Al-Nassr à un niveau sans précédent. Cependant, à mesure que la situation économique du club se détériore, la viabilité de ce projet est remise en question. Actuellement, l'équipe se trouve même impuissante lorsqu'il s'agit de prolonger les contrats de ses joueurs clés.

Selon les experts, aucun grand projet footballistique ne peut reposer sur une seule et unique star. Pour un succès à long terme, un système équilibré, un encadrement technique solide et une administration stable sont nécessaires. Dans le cas d'Al-Nassr, la concentration de toutes les ressources en un seul point aurait affaibli le système global.

À la veille d'une décision difficile

Les dirigeants du club font face à un choix extrêmement complexe : soit continuer la coopération avec Ronaldo et augmenter encore le risque financier, soit choisir la voie du remboursement des dettes en optimisant l'effectif. L'impossibilité actuelle de réaliser de nouveaux transferts aura certainement un impact négatif sur les résultats de l'équipe sur le terrain.

Ce sujet est également intéressant pour les passionnés de football d'Ouzbékistan, car dans le cadre de la Ligue des champions de l'AFC, les équipes de notre région affrontent fréquemment les clubs saoudiens. La crise d'un grand club comme Al-Nassr pourrait également influencer le rapport de force sur le continent.

En conclusion, on peut dire que l'ère Cristiano Ronaldo a été un tournant historique pour Al-Nassr, mais la réalité économique oblige le club à prendre des mesures plus drastiques. Dans les mois à venir, l'équipe devrait réexaminer sa stratégie future.