Alerte à 213 millions de dollars à Al-Nassr : les transferts sont-ils bloqués ?

Cristiano Ronaldo et ses grandes ambitions avec Al-Nassr font face à une forte pression financière. La presse saoudite rapporte que les engagements du club ont dépassé les 800 millions de riyals, soit environ 213 millions de dollars, ce qui a pratiquement gelé le mercato estival.

Trois mesures drastiques sont désormais envisagées pour sauver le club. Parmi elles figurent la limitation des pouvoirs de la direction et la vente d'une partie d'Al-Nassr à un nouvel investisseur.

D'où vient cette dette ?

Selon le média saoudien Al-Riyadiah, les engagements financiers d'Al-Nassr ont franchi la barre des 800 millions de riyals. La majeure partie serait liée à des décisions de transfert et financières prises lors de la saison dernière.

Il convient de noter qu'il ne s'agit pas du rapport d'audit officiel publié par le club, mais d'informations médiatiques basées sur des sources proches. Néanmoins, la gravité de la situation est illustrée par les difficultés d'Al-Nassr à enregistrer de nouveaux joueurs.

Il a été indiqué que le club ne pourra réaliser un nouveau transfert que s'il génère des fonds suffisants grâce à ses propres revenus commerciaux.

Bien qu'Al-Nassr ait trouvé un accord de principe avec le milieu de Majorque Samu Costa, il a été rapporté que le transfert n'a pas pu être finalisé en raison de restrictions financières.

250 millions d'euros dépensés en deux ans

Les données de Transfermarkt montrent à quel point la politique de transferts du club a nécessité des dépenses colossales.

Lors de la saison 2024/25, Al-Nassr a :

dépensé 140,35 millions d'euros pour de nouveaux joueurs ;

obtenu 20,12 millions d'euros grâce aux ventes de joueurs ;

enregistré un déficit de 120,23 millions d'euros dans la balance des transferts.

Pour la saison 2025/26 :

les dépenses de transferts s'élèvent à 110,47 millions d'euros ;

les recettes des ventes de joueurs atteignent 14,4 millions d'euros ;

le solde négatif est de 96,08 millions d'euros.

Par conséquent, lors des deux dernières saisons, le club a dépensé près de 250,8 millions d'euros, tout en ne générant qu'environ 34,5 millions d'euros de ventes. La perte nette sur les transferts dépasse ainsi les 216 millions d'euros.

Trois plans de sauvetage en préparation

Selon les rapports, le Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite , propriétaire de 75 % des parts d'Al-Nassr, étudie trois axes pour reprendre le contrôle de la situation.

La première mesure consiste à limiter certains pouvoirs financiers de la direction exécutive actuelle. Cette décision réduira temporairement la capacité du club à signer de nouveaux contrats.

La deuxième orientation implique le recours à des sociétés de conseil financier, commercial et juridique. Celles-ci devront élaborer un plan pour augmenter les revenus du club, réduire les coûts et diminuer les dettes dans les délais impartis.

La troisième et plus radicale option est de vendre une partie des parts du club à un investisseur. Le Fonds d'investissement public examinerait deux offres sérieuses pour l'achat d'Al-Nassr, tout en privilégiant une privatisation partielle plutôt que totale.

Le salaire de Ronaldo est-il vraiment de 245 millions de dollars ?

Cristiano Ronaldoet les chiffres exacts de son contrat n'ont pas été entièrement divulgués par Al-Nassr. Par conséquent, l'information selon laquelle son salaire annuel atteindrait 245 millions de dollars n'est pas officiellement confirmée.

D'après les calculs de Bloomberg relayés par Reuters, les revenus annuels précédents de l'attaquant portugais s'levaient à 177 millions de livres sterling, soit environ 237,5 millions de dollars. Il est précisé que des bonus et une éventuelle participation de 15 % dans le club s'y ajoutent. La valeur totale de son nouveau contrat signé en 2025 est estimée à plus de 400 millions de dollars.

C'est pourquoi le chiffre de 245 millions de dollars pourrait être proche de la réalité, mais il est plus prudent de le présenter comme un package financier estimé.

Ronaldo n'est pas seulement une énorme dépense pour le club. Il a également apporté à Al-Nassr une audience internationale, des sponsors, des ventes de maillots et une visibilité commerciale. Le problème est que ces opportunités n'ont pas encore été transformées en revenus stables capables de couvrir les dépenses colossales du club.

Les dettes passées épongées, mais de nouveaux engagements apparus

En décembre 2024, Al-Nassr avait annoncé avoir clôturé 14 affaires financières datant de 2018, éliminant ainsi des dettes historiques de 300 millions de riyals.

Il a également été rapporté que le club avait généré 556 millions de riyals de revenus en 2025 sans subventions publiques. Cependant, les transferts majeurs ultérieurs, les salaires des joueurs et les engagements contractuels ont ramené les dépenses au-dessus des recettes.

Dans cette situation, le problème ne vient pas d'une absence totale d'argent, mais d'un déséquilibre entre les fonds entrants et les engagements pris.

Le renforcement réclamé par Ronaldo n'aura-t-il plus lieu ?

Des informations avaient circulé précédemment selon lesquelles Ronaldo était mécontent de la politique de transferts d'Al-Nassr et du manque de renforcements par rapport aux principaux rivaux. En février 2026, sur fond de mécontentement envers la direction du club, il a été écarté du groupe pour certains matches.

Mais dans le contexte actuel de restrictions financières, l'achat de nouvelles stars s'avérera encore plus difficile. Le club devra peut-être d'abord :

restructurer ses dettes ;

générer de nouveaux revenus commerciaux ;

attirer un investisseur ;

ou vendre certains joueurs de l'effectif.

Quel avenir pour Al-Nassr ?

La situation ne signifie pas pour l'instant que le club est en faillite. Al-Nassr dispose d'une marque commerciale forte, de millions de supporters et du soutien du Fonds d'investissement public.

Cependant, si les rapports concernant les engagements de 800 millions de riyals s'avèrent exacts, le club ne pourra plus effectuer de transferts illimités comme auparavant. Si aucun nouvel investisseur n'est trouvé ou si les revenus n'augmentent pas drastiquement, Al-Nassr sera contraint de réduire ses dépenses et de revoir ses plans sportifs.

Ronaldo a fait connaître le club dans le monde entier. Le véritable test commence maintenant : Al-Nassr parviendra-t-il à transformer cette popularité en un business durable ou le projet de stars se réduira-t-il sous le poids des dettes ?