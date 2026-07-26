Dans le derby de Tachkent, un seul tir cadré a changé à la fois le vainqueur et la situation dans la course au titre. Le Pakhtakor s'est imposé sur la plus petite des marges en déplacement contre le Bunyodkor, se rapprochant ainsi du leader, le Neftchi.

Dans une rencontre âprement disputée et intense, le but inscrit par Dostonbek Hamdamov au début de la seconde période a offert les trois points aux « Lions ».

Un football prudent en première période

Le match phare comptant pour la 14e journée de la Superliga d'Ouzbékistan a opposé le Bunyodkor et le Pakhtakor.

Fidèles à la tradition des derbies de Tachkent, les équipes n'ont pas pris de grands risques en début de match. Le jeu a été très disputé au milieu de terrain, les joueurs cherchant à profiter des erreurs adverses.

Alors que le Pakhtakor tentait de monopoliser le ballon, le Bunyodkor comptait sur des contre-attaques rapides pour se montrer dangereux. Cependant, aucune des deux équipes n'a trouvé la faille avant la pause.

Bashar Resan à la passe, Hamdamov à la conclusion

Le tournant du match est intervenue peu après la reprise de la seconde mi-temps.

À la 49e minute, le milieu de terrain irakien Bashar Resan a prolongé l'action par une passe précise. Dostonbek Hamdamov a su en profiter pour expédier le ballon au fond des filets du Bunyodkor — 0:1.

La passe millimétrée de Bashar Resan et le sang-froid de Hamdamov ont scellé le sort du derby.

Après ce but, le Bunyodkor a poussé pour égaliser. Les locaux ont opéré plusieurs changements pour dynamiser leur attaque, mais la défense du Pakhtakor a tenu bon sous la pression.

Les visiteurs ont réussi à préserver leur avantage jusqu'au bout, remportant le derby 1:0. Le score final a également été enregistré dans les statistiques sportives officielles.

La course au titre relancée

Cette victoire n'était pas qu'une simple victoire de plus pour le Pakhtakor. L'équipe a eu l'occasion de réduire l'écart avec son rival direct pour le titre, le Neftchi.

Avant cette 14e journée, le Neftchi occupait la première place avec 34 points, tandis que le Pakhtakor était deuxième avec 30 unités. Grâce à ce succès dans le derby, les « Lions » portent leur total à 33 points et ne sont plus qu'à une longueur du leader.

Désormais, chaque match pèsera lourd dans la course au titre. Un simple match nul ou une défaite pourrait chambouler le haut du classement.

De son côté, le Bunyodkor reste bloqué à 19 points. Bien que l'équipe ait réalisé un bon début de saison, ces derniers résultats lui font perdre de précieux points dans la lutte pour les premières places.

Hamdamov encore décisif dans un grand rendez-vous

Dostonbek Hamdamov s'affirme comme l'un des joueurs clés du Pakhtakor cette saison. Il se distingue par son activité sur les ailes, ses incursions opportunes dans la surface de réparation et son sang-froid dans les moments décisifs.

La complicité nouée avec Bashar Resan est devenue une arme redoutable dans le secteur offensif. Les passes de l'international irakien et les appels de Hamdamov posent de sérieux problèmes aux défenses adverses.

Dans l'effectif officiel du Pakhtakor, Hamdamov évolue comme ailier gauche, tandis que Bashar Resan fait partie des éléments clés de la ligne offensive.

Résultat de la rencontre

Superliga d'Ouzbékistan, 14e journée

Bunyodkor — Pakhtakor — 0:1

But :

Dostonbek Hamdamov (49e) ;

passe décisive — Bashar Resan.

En s'imposant dans le derby, le Pakhtakor relance totalement la course au titre. La moindre erreur du Neftchi pourrait propulser les « Lions » au sommet du classement.

Selon vous, le Neftchi conservera-t-il sa couronne ou le Pakhtakor parviendra-t-il à lui voler la première place cette saison ?