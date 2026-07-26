Hamdamov décide du derby : le Pakhtakor se rapproche du leader

·67·Sport
Hamdamov décide du derby : le Pakhtakor se rapproche du leader

Dans le derby de Tachkent, un seul tir cadré a changé à la fois le vainqueur et la situation dans la course au titre. Le Pakhtakor s'est imposé sur la plus petite des marges en déplacement contre le Bunyodkor, se rapprochant ainsi du leader, le Neftchi.

Dans une rencontre âprement disputée et intense, le but inscrit par Dostonbek Hamdamov au début de la seconde période a offert les trois points aux « Lions ».

Un football prudent en première période

Le match phare comptant pour la 14e journée de la Superliga d'Ouzbékistan a opposé le Bunyodkor et le Pakhtakor.

Fidèles à la tradition des derbies de Tachkent, les équipes n'ont pas pris de grands risques en début de match. Le jeu a été très disputé au milieu de terrain, les joueurs cherchant à profiter des erreurs adverses.

Alors que le Pakhtakor tentait de monopoliser le ballon, le Bunyodkor comptait sur des contre-attaques rapides pour se montrer dangereux. Cependant, aucune des deux équipes n'a trouvé la faille avant la pause.

Bashar Resan à la passe, Hamdamov à la conclusion

Le tournant du match est intervenue peu après la reprise de la seconde mi-temps.

À la 49e minute, le milieu de terrain irakien Bashar Resan a prolongé l'action par une passe précise. Dostonbek Hamdamov a su en profiter pour expédier le ballon au fond des filets du Bunyodkor — 0:1.

La passe millimétrée de Bashar Resan et le sang-froid de Hamdamov ont scellé le sort du derby.

Après ce but, le Bunyodkor a poussé pour égaliser. Les locaux ont opéré plusieurs changements pour dynamiser leur attaque, mais la défense du Pakhtakor a tenu bon sous la pression.

Les visiteurs ont réussi à préserver leur avantage jusqu'au bout, remportant le derby 1:0. Le score final a également été enregistré dans les statistiques sportives officielles.

La course au titre relancée

Cette victoire n'était pas qu'une simple victoire de plus pour le Pakhtakor. L'équipe a eu l'occasion de réduire l'écart avec son rival direct pour le titre, le Neftchi.

Avant cette 14e journée, le Neftchi occupait la première place avec 34 points, tandis que le Pakhtakor était deuxième avec 30 unités. Grâce à ce succès dans le derby, les « Lions » portent leur total à 33 points et ne sont plus qu'à une longueur du leader.

Désormais, chaque match pèsera lourd dans la course au titre. Un simple match nul ou une défaite pourrait chambouler le haut du classement.

De son côté, le Bunyodkor reste bloqué à 19 points. Bien que l'équipe ait réalisé un bon début de saison, ces derniers résultats lui font perdre de précieux points dans la lutte pour les premières places.

Hamdamov encore décisif dans un grand rendez-vous

Dostonbek Hamdamov s'affirme comme l'un des joueurs clés du Pakhtakor cette saison. Il se distingue par son activité sur les ailes, ses incursions opportunes dans la surface de réparation et son sang-froid dans les moments décisifs.

La complicité nouée avec Bashar Resan est devenue une arme redoutable dans le secteur offensif. Les passes de l'international irakien et les appels de Hamdamov posent de sérieux problèmes aux défenses adverses.

Dans l'effectif officiel du Pakhtakor, Hamdamov évolue comme ailier gauche, tandis que Bashar Resan fait partie des éléments clés de la ligne offensive.

Résultat de la rencontre

Superliga d'Ouzbékistan, 14e journée

Bunyodkor — Pakhtakor — 0:1

But :

  • Dostonbek Hamdamov (49e) ;

  • passe décisive — Bashar Resan.

En s'imposant dans le derby, le Pakhtakor relance totalement la course au titre. La moindre erreur du Neftchi pourrait propulser les « Lions » au sommet du classement.

Selon vous, le Neftchi conservera-t-il sa couronne ou le Pakhtakor parviendra-t-il à lui voler la première place cette saison ?

PakhtakorBunyodkorDostonbek HamdamovBashar ResanNeftchi
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Guardiola n'est pas non plus la solution : Rednapp met en garde l'AngleterreGuardiola n'est pas non plus la solution : Rednapp met en garde l'AngleterreAujourd'hui, 09:07Transfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassanteTransfert d'Emiliano Martínez : Luciano Spalletti fait une déclaration fracassanteAujourd'hui, 03:15Le FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les butsLe FC Barcelone a résolu ses problèmes dans les butsAujourd'hui, 02:51Liverpool travaille sur le transfert de Bradley BarcolaLiverpool travaille sur le transfert de Bradley BarcolaAujourd'hui, 02:37Douglas Costa s'exprime sur son expérience aux côtés de Cristiano RonaldoDouglas Costa s'exprime sur son expérience aux côtés de Cristiano RonaldoAujourd'hui, 02:36Le FC Barcelone fait le ménage : Deco boucle cinq dossiers majeursLe FC Barcelone fait le ménage : Deco boucle cinq dossiers majeursAujourd'hui, 02:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan
Le capitaine du Congo révèle comment il a trouvé les points faibles de l'Ouzbékistan