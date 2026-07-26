Mohamed Salah proche d'un transfert en Turquie : Besiktas propose un salaire astronomique à la star

La légende vivante de Liverpool, Mohamed Salah, s'apprête à prendre un tournant décisif dans sa carrière en rejoignant potentiellement la Süper Lig turque. Alors que le contrat de l'attaquant égyptien avec le club de la Mersey arrive à son terme, le club d'Istanbul, le Besiktas, a réalisé des progrès significatifs dans les négociations pour l'enrôler. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations publiées par le média Fotomaç, le géant turc a préparé une offre financière très attractive pour Salah. La direction du Besiktas s'est dite prête à verser un salaire de 12,5 millions d'euros par an à l'attaquant de 32 ans. Cela pourrait constituer l'un des salaires les plus élevés de l'histoire du championnat turc.

Le tournant décisif dans les négociations

Il est rapporté que lors de la dernière réunion entre les dirigeants du Besiktas et l'agent du joueur, Ramy Abbas, les deux parties ont trouvé un terrain d'entente. Les discussions, qui avaient été interrompues auparavant en raison d'exigences financières, sont désormais entrées dans leur phase finale. Les problèmes liés à la commission de l'agent auraient également été résolus positivemente.

Le président du Besiktas, Serdal Adali, a personnellement pris en charge ce transfert. Dans une interview accordée aux médias, le dirigeant du club a révélé les détails des négociations : « Nous sommes en contact avec Mohamed Salah et ses représentants depuis longtemps. Après avoir examiné toutes les exigences du joueur, nous avons envoyé notre dernière offre officielle. C'est maintenant au tour du joueur de prendre sa décision. »

La direction du club considère ce transfert non seulement comme une priorité sur le plan sportif, mais aussi d'un point de vue marketing. Au cours des négociations, la structure tactique de l'équipe et la participation de Salah aux projets commerciaux du club ont également été discutées en détail. L'infrastructure du Besiktas a été entièrement préparée pour accueillir une star de ce niveau.

Cette nouvelle pourrait être surprenante pour les supporters de Liverpool, mais la probabilité que Mohamed Salah quitte l'équipe en tant qu'agent libre augmente de jour en jour. Si ce transfert se concrétise, il s'agira de l'événement le plus retentissant du football turc ces dernières années. L'arrivée de la star égyptienne ne manquera pas de porter le prestige de la Süper Lig et l'attractivité des diffusions à un niveau supérieur.