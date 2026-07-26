United Airlines pourrait acheter des Boeing 777-9 précédemment rejetés

United Airlines, l'un des principaux transporteurs américains, étudie la possibilité d'acheter une vingtaine d'avions Boeing 777-9 qui ont été fabriqués par la corporation Boeing mais sont restés longtemps stockés dans des hangars. Selon le rapport d'AviaNews citant des sources industrielles, ces appareils étaient initialement destinés à Emirates, mais le géant de Dubaï a refusé de les accepter. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Il s'agit du premier lot produit entre 2019 et 2021, c'est-à-dire avant que le programme Boeing 777X n'obtienne sa certification complète. En raison des années de retard dans le processus de certification, ces aéronefs n'ont pas été mis en service et ont été stockés sur des zones spéciales pendant plusieurs années. C'est précisément ce facteur qui a soulevé des questions quant à leur état technique et leur efficacité économique.

Pourquoi Emirates a-t-elle abandonné ces appareils ?

Tim Clark, président d'Emirates, avait clairement expliqué les raisons du refus de ces avions. Selon lui, la mise à niveau des premiers exemplaires produits vers la configuration de série finale nécessiterait un volume de modernisation extrêmement important. Cela implique non seulement du temps, mais aussi des coûts financiers colossaux.

En outre, Clark a souligné que les conditions de stockage à long terme ont eu un impact négatif sur la durée de vie opérationnelle globale des avions. Le dirigeant d'Emirates est également resté dans les mémoires pour ses déclarations ironiques. Il avait un jour exprimé son mécontentement face au retard du projet en déclarant que ces avions ne seraient plus bons qu'à "fabriquer des boîtes de conserve pour les haricots" de la compagnie Heinz.

Importance stratégique pour Boeing et United Airlines

Si les négociations aboutissent, United Airlines pourrait devenir le premier opérateur du Boeing 777-9 aux États-Unis. Ce sera une étape importante pour la compagnie aérienne afin de renouveler sa flotte et d'augmenter sa capacité en passagers. Pour Boeing, cet accord représente une opportunité de résoudre le problème des avions "problématiques" stockés qui nécessitent des coûts importants.

Pour l'instant, ni Boeing ni les représentants de United Airlines n'ont fait de commentaires officiels à ce sujet. Selon les experts du secteur, si l'accord se concrétise, Boeing devra fournir ces avions avec des remises substantielles ou assumer une partie des coûts de leur modernisation.

La série Boeing 777 n'est pas étrangère au marché de l'aviation ouzbèke. La flotte de notre transporteur national comprend des avions de ce type, qui affichent une haute efficacité sur les vols long-courriers. Le destin de la famille Boeing 777X reste au centre de l'attention de l'industrie aéronautique mondiale, y compris pour les grands transporteurs de transit de notre région.