Canon enregistre trois nouveaux appareils photo : ce que l'on sait

Le géant technologique japonais Canon a officiellement enregistré trois nouveaux appareils photo à la fois auprès des agences de certification des appareils sans fil. De telles démarches annoncent généralement la présentation officielle d'un produit et suscitent un grand intérêt sur le marché. Selon ixbt.com, il s'agit des modèles EOS R8 II, EOS R7 II et EOS R10 II, dont la sortie sur le marché est prévue pour le second semestre 2026. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte que.

Les experts notent que l'enregistrement simultané de ces appareils indique qu'ils ne seront pas présentés de manière échelonnée, mais lors d'un événement de lancement commun. Bien que Canon n'ait pas encore divulgué de détails officiels concernant ces nouvelles technologies, des informations préliminaires sur les principales caractéristiques techniques ont filtré sur le net.

Le modèle EOS R8 II au design rétro

Selon les experts, l'appareil qui suscite le plus d'intérêt est l'EOS R8 II. Selon les rumeurs, cet appareil photo sera annoncé au public à la mi-septembre de cette année. Il devrait être produit dans un design rétro spécial dédié au 50e anniversaire du légendaire appareil argentique Canon AE-1.

Selon les caractéristiques techniques attendues, ce nouvel appareil plein format sera équipé des fonctionnalités suivantes :

Capteur plein format de 32,5 mégapixels

Prise de vue en rafale rapide jusqu'à 40 images par seconde grâce à un obturateur électronique

Système de stabilisation d'image intégré au boîtier de l'appareil

Capacité d'enregistrement vidéo 4K dotée d'une technologie d'oversampling (suréchantillonnage) de haute qualité

Deux emplacements pour cartes mémoire SD au lieu d'un seul sur le modèle EOS R8 précédent

Autres nouveaux appareils équipés de capteurs APS-C avancés

De son côté, l'EOS R7 II devrait être le premier appareil photo de l'histoire de Canon doté d'un capteur APS-C multicouche (multilayer). Une telle construction innovante augmentera considérablement la vitesse de lecture des données et éliminera pratiquement le black-out du viseur entre les images. On suppose également que la résolution du capteur passera de 32,5 MP à 39 mégapixels.

Le modèle EOS R10 II, qui complète la gamme, ne devrait pas subir de changements radicaux. Des sources industrielles rapportent que cet appareil d'entrée de gamme bénéficiera d'un système d'autofocus amélioré et d'une mémoire tampon plus grande pour la prise de vue en continu.

Actuellement, les spécifications techniques de ces appareils reposent uniquement sur des suppositions préliminaires et des informations ayant fuité. Cependant, la finalisation du processus d'enregistrement indique aux fans de Canon que la nouvelle génération de technologies phares sera bientôt présentée.