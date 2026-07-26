La santé de Donald Trump décline : la Maison-Blanche répond aux inquiétudes

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La santé de Donald Trump décline : la Maison-Blanche répond aux inquiétudes

La Maison-Blanche a fait une déclaration officielle concernant la santé de Donald Trump. Après avoir remarqué un léger gonflement des jambes, le président a subi un examen médical complet, qui a révélé une insuffisance veineuse chronique.

Selon le rapport du médecin de la Maison-Blanche en date du 17 juillet 2025, les examens n'ont montré aucun signe de caillot sanguin dangereux, de maladie artérielle ou d'insuffisance cardiaque chez Trump. Les analyses sanguines, la fonction rénale et la structure cardiaque se sont également révélées normales. Le médecin a jugé l'état de santé général du président bon.

L'insuffisance veineuse survient lorsque les valves des veines des jambes ne parviennent pas à faire remonter suffisamment le sang vers le cœur. C'est une affection chronique, mais elle peut être gérée grâce à une surveillance médicale et à des traitements appropriés.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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