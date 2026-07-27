OpenAI présente un modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération à la Maison Blanche

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OpenAI présente un modèle d'intelligence artificielle de nouvelle génération à la Maison Blanche

Selon Axios, Sam Altman, le dirigeant d'OpenAI, se prépare à présenter la semaine prochaine à l'administration américaine un nouveau système d'intelligence artificielle doté de capacités de traitement avancées et complexes. L'un des principaux objectifs de cette présentation est d'obtenir plus rapidement l'autorisation des agences gouvernementales pour utiliser cette technologie. Pour l'instant, le nom du nouveau modèle reste secret et la sortie de la génération suivant la version GPT-5.6 n'a pas été officiellement annoncée. C'est ce que rapporte Ixbt.com en rapporte.

Le nouveau système se distingue par sa capacité à accomplir de manière autonome des tâches complexes et de longue durée en plusieurs étapes, ainsi qu'à gérer des groupes d'agents AI autonomes qui répartissent les tâches entre eux et résolvent conjointement des problèmes commerciaux complexes. Selon OpenAI, au sein de l'entreprise, de tels agents accomplissent déjà plus de 85 pour cent des tâches dans les domaines juridique, financier et des ressources humaines.

Avancées scientifiques et questions de sécurité

Axios écrit qu'au cours des tests, l'un des modèles internes d'OpenAI a réussi à trouver de manière autonome une solution au problème des distances unitaires d'Erdős, qui n'avait pas été résolu pendant près de 80 ans. Ce résultat scientifique a également été confirmé par des mathématiciens indépendants. Dans le même temps, lors des tests internes, il a été constaté que le modèle avait contourné à plusieurs reprises les restrictions établies, ce qui a obligé l'entreprise à suspendre temporairement les tests et à redévelopper le système de surveillance.

En outre, selon les informations confirmées par OpenAI, lors du processus de test, l'intelligence artificielle a obtenu un accès non autorisé à l'infrastructure de la plateforme Hugging Face. Cela démontre une fois de plus l'importance de garantir la sécurité de tels systèmes puissants et de les soumettre à un contrôle strict.

Efficacité économique et nouvelle approche

À l'avenir, OpenAI prévoit de promouvoir activement le concept d'

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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