Les configurations minimales de Minecraft augmentent drastiquement pour la première fois en 17 ans

Microsoft a considérablement revu les exigences système du célèbre jeu Minecraft pour la première fois ces 17 dernières années. Selon ixbt.com, ces changements sont mis en œuvre afin de développer davantage le jeu, d'introduire des technologies avancées et d'assurer le fonctionnement stable des versions futures. C'est ce que rapporte Ixbt.com qui l'annonce.

Les changements les plus notables ont touché la configuration minimale du jeu. Auparavant, Minecraft: Java Edition fonctionnait librement même sur de vieux ordinateurs équipés de processeurs Intel Core i3-3210 ou AMD A8-8600, de 2 GB de RAM et d'une carte graphique intégrée Intel HD 4000, mais les exigences techniques ont désormais augmenté de plusieurs fois.

Nouvelles exigences techniques recommandées

Selon les données fournies par l'entreprise, les exigences recommandées ont également augmenté de manière significative. Désormais, Microsoft conseille de lancer le jeu sur des ordinateurs équipés du système d'exploitation Windows 11, de processeurs de niveau Intel Core i5-12400 ou AMD Ryzen 5 5600, de cartes graphiques GeForce RTX 2060, Radeon RX 5600 XT ou Intel Arc A580, et d'exactement 16 GB de RAM.

Néanmoins, les propriétaires d'appareils aux capacités techniques limitées n'ont pas à s'inquiéter. Microsoft a officiellement déclaré que les propriétaires d'ordinateurs anciens ou ne répondant pas au niveau recommandé ne seront pas privés du droit d'accéder au jeu. Minecraft: Java Edition continuera de fonctionner sur ces équipements.

Cependant, les experts préviennent que sur le matériel ancien, un taux de rafraîchissement (FPS) stable, un fonctionnement sans erreur et le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités ne sont plus garantis. Cela pourrait poser des difficultés à l'avenir pour les utilisateurs d'ordinateurs obsolètes.

L'augmentation drastique des exigences système n'est pas seulement liée à l'expansion de la taille du jeu. L'une des principales raisons est que Microsoft prévoit d'abandonner l'ancienne API graphique OpenGL pour la remplacer par la technologie plus moderne Vulkan. Cette transition devrait améliorer les performances globales.

Pour les utilisateurs dont les ordinateurs ne répondent pas aux nouvelles exigences, Microsoft propose également une solution alternative. En particulier, il est recommandé de se tourner vers la version Minecraft: Bedrock Edition, qui est moins exigeante en matière de matériel. Bien qu'elle soit en retard sur la version Java en termes de possibilités de modification, elle reste une solution pratique pour les joueurs occasionnels.