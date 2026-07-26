Mise à jour de juillet déployée pour les Samsung Galaxy A57 et Galaxy A27

Samsung a commencé à déployer la mise à jour de sécurité de juillet 2026 pour ses smartphones populaires, les Galaxy A57 et Galaxy A27. Selon ixbt.com, le nouveau logiciel vise à renforcer la protection des appareils contre diverses vulnérabilités de sécurité, ce qui constitue une étape importante pour assurer la sécurité des utilisateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Le nouveau patch introduit corrige un total de 57 vulnérabilités de sécurité identifiées dans les versions précédentes de One UI et Android. Les experts soulignent que certaines de ces failles présentaient des risques de niveau critique, et leur correction en temps opportun est d'une importance capitale pour la protection des données personnelles.

Marchés internationaux et détails du logiciel

Actuellement, cette mise à jour est déployée progressivement pour les smartphones Galaxy A57 sur les marchés internationaux. Le nouveau micrologiciel porte le numéro A576BXXS4AZG7 et a une taille d'environ 384 MB. Cette taille permet de télécharger la mise à jour sur l'appareil rapidement et facilement.

À son tour, le logiciel correspondant a également été préparé pour le modèle Galaxy A27. Pour les utilisateurs propriétaires de ce smartphone, la mise à jour a été publiée dans un premier temps en Corée du Sud, et son numéro de micrologiciel a été défini comme A276KKSS2AZG1. Dans les prochains jours, Samsung devrait également rendre ce patch important disponible pour les utilisateurs d'autres pays.

Planification logicielle future

Il convient de noter que les deux smartphones figurent sur la liste des appareils qui recevront à l'avenir la nouvelle interface One UI 9.0 basée sur Android 17. Bien que les dates de sortie exactes de la prochaine mise à jour majeure pour ces modèles n'aient pas encore été annoncées, Samsung continue de fournir régulièrement des correctifs de sécurité à ses appareils.

Il est recommandé aux utilisateurs de vérifier la stabilité de la connexion Internet et de s'assurer que la batterie est suffisamment chargée avant d'installer la mise à jour. Des mises à jour régulières de ce type garantissent le fonctionnement stable des smartphones et leur résistance aux menaces de cybersécurité.