Régis Le Bris, l'entraîneur de Sunderland en Angleterre, a mis fin aux rumeurs concernant le capitaine de l'équipe, Granit Xhaka. Le technicien a catégoriquement rejeté les informations faisant état d'un transfert du milieu de terrain expérimenté vers le club londonien de Chelsea, déclarant que le sujet était clos. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par The Guardian, Chelsea avait soumis une offre de 8 millions de livres sterling pour le joueur suisse, mais la direction de Sunderland l'a immédiatement refusée. L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, souhaitait collaborer à nouveau avec son ancien joueur du Bayer Leverkusen, mais ce plan semble compromis.

La loyauté du capitaine et les ambitions européennes

Après le match amical contre Liverpool (2-4), Régis Le Bris s'est exprimé clairement sur l'avenir de Xhaka lors d'une conférence de presse. L'entraîneur a souligné que le joueur souhaite rester dans l'équipe et atteindre de nouveaux sommets avec le club.

« Non, ce sujet est clos. Granit a pris une décision très claire concernant son avenir. Il aime Sunderland et veut rester ici. C'est un leader fantastique et un véritable capitaine, non seulement sur le terrain mais aussi dans le vestiaire », a souligné Le Bris.

Sunderland s'est qualifié pour la Ligue Europa la saison dernière, et Granit Xhaka a été une figure centrale de ce succès. La direction du club n'a aucune intention de vendre son joueur le plus expérimenté avant ses débuts sur la scène européenne. Le contrat actuel du joueur court jusqu'au 30 juin 2028.

Marché des transferts et effectif

Le Bris a également évoqué les projets du club sur le mercato. Selon lui, l'équipe ne recrutera pas 14 nouveaux joueurs comme l'été dernier, mais se limitera à des renforts ciblés. Maintenir la stabilité interne est actuellement la priorité absolue.

Granit Xhaka possède une vaste expérience en Premier League. Il a disputé 297 matches pour Arsenal, inscrit 23 buts et remporté deux FA Cup. Il a également brillé en Bundesliga allemande avec le Borussia Mönchengladbach et le Bayer Leverkusen, remportant notamment le titre de champion et la coupe nationale avec Leverkusen.

En conservant son capitaine, Sunderland vise une performance de choix tant en championnat national qu'en Ligue Europa. De son côté, Chelsea devra explorer d'autres pistes pour renforcer son milieu de terrain.