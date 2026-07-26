Federico Chiesa confirme qu'il reste à Liverpool : L'étoile italienne met fin aux rumeurs de transfert

L'ailier italien de Liverpool, Federico Chiesa, a mis un terme aux récentes rumeurs de transfert concernant son avenir. Le joueur a officiellement déclaré qu'il est heureux dans le club anglais et qu'il concentre toute son attention sur la nouvelle saison. Cette déclaration revêt une importance particulière dans le contexte de l'intérêt persistant des clubs de Serie A italienne. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

Pour Chiesa, qui a rejoint le Merseyside en provenance de la Juventus en août 2024 pour 12,5 millions de livres sterling, la période initiale en Angleterre n'a pas été facile. En raison de blessures et d'une baisse de forme, il n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Cependant, l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Andoni Iraola, devrait ouvrir un nouveau chapitre dans la carrière du joueur. Chiesa est bien décidé à faire ses preuves sous la houlette du nouveau technicien.

Nouvel entraîneur et changements tactiques

Après le match amical contre Sunderland qui s'est soldé par une victoire 4-2, Chiesa s'est entretenu avec les journalistes. Il a souligné qu'Andoni Iraola ne l'utilisait pas à son poste habituel d'ailier, mais plutôt comme avant-centre. Bien que ce changement tactique ait été inattendu pour le joueur, il a exprimé sa disposition à évoluer à n'importe quel poste pour le bien de l'équipe.

"Actuellement, je suis très heureux d'être à Liverpool. J'aime ce club, les supporters et l'ambiance ici. Je fais de mon mieux pour démontrer mes capacités. Pour l'instant, je n'ai en tête que Liverpool et les prochains matchs", a déclaré Federico Chiesa lors de son interview.

Selon Goal.com, le nouvel entraîneur Andoni Iraola exige de l'équipe une haute intensité et un pressing agressif à chaque coin du terrain. Chiesa a indiqué qu'il avait principalement discuté avec l'entraîneur des schémas tactiques et de la pression sur l'adversaire, et qu'aucune discussion approfondie n'avait encore eu lieu concernant son avenir à long terme. Néanmoins, le joueur a souligné qu'il avait bien compris les exigences du coach.

La saison dernière, Liverpool a terminé à la cinquième place de la Premier League anglaise et a arraché de justesse une qualification pour la Ligue des champions. Pour la nouvelle saison, l'équipe vise des objectifs élevés tant sur la scène nationale qu'européenne. Chiesa a pour ambition de participer directement à ces succès et de devenir l'un des leaders clés de l'équipe.

Cette décision de l'attaquant italien est une excellente nouvelle pour les supporters de Liverpool. La forte concurrence dans la ligne d'attaque de l'équipe et la vision du football moderne du nouvel entraîneur pourraient permettre à Chiesa de montrer ses meilleures qualités. Désormais, tout dépend de la manière dont le joueur se comportera lors de la préparation d'avant-saison.