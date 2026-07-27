Une clé NFC à 9 dollars présentée pour vous aider à échapper aux réseaux sociaux

·35·Technologie
Une clé NFC à 9 dollars présentée pour vous aider à échapper aux réseaux sociaux

Les tentatives pour limiter le temps passé sur l'écran d'un smartphone échouent souvent parce qu'elles reposent sur la propre volonté de la personne. Il est très facile d'ignorer les applications et notifications habituelles, ce qui replonge les utilisateurs dans le tourbillon du défilement infini. Selon Ixbt.com, un nouvel appareil nommé Autonomous Key a été créé précisément pour résoudre ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Contrairement aux restrictions logicielles habituelles, ce nouveau gadget propose une approche entièrement physique. Il se compose d'une clé NFC qui fonctionne avec une application partenaire spéciale et verrouille les applications distrayantes. Désormais, il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton à l'écran pour contourner le blocage — il est nécessaire de scanner le téléphone à l'aide de la clé physique pour rétablir l'accès aux applications requises.

L'obstacle physique et ses avantages

Chaque session d'ouverture peut durer au maximum 60 minutes, après quoi les applications se verrouillent à nouveau automatiquement. C'est précisément cette exigence physique qui rend l'idée attrayante, car l'utilisateur, au lieu de compter sur son auto-contrôle, peut laisser la clé NFC dans une autre pièce, au bureau ou à la salle de sport. Cela transforme l'impulsion inconsciente d'ouvrir Instagram ou TikTok en une décision consciente nécessitant un effort supplémentaire.

Le prix de l'appareil n'est que de 9 dollars, ce qui le rend nettement moins cher que ses concurrents alternatifs tels que Block (29 dollars), Unpluq (26.50 dollars) et Brick (59 dollars). Bien que Brick offre des fonctionnalités avancées telles que le mode veille et le blocage des achats intégrés, Autonomous Key fournit la fonctionnalité de base à un prix très abordable.

Capacités techniques et analyse par IA

Cet appareil compact d'environ trois pouces de long prend en charge les smartphones fonctionnant sous Android 8.0 et les versions ultérieures, ainsi que les iPhone sous iOS 15 et les versions plus récentes. De plus, son application fournit des données analytiques à l'aide de l'intelligence artificielle pour :

  • suivre la fréquence d'ouverture des applications distrayantes
    • enregistrer combien de temps elles restent ouvertes

  • déterminer les moments où l'utilisateur prend le plus souvent son téléphone
Fait intéressant, l'IA résume les habitudes d'une manière humoristique et sarcastique. Par exemple, si l'utilisateur rouvre les applications dès qu'elles sont verrouillées, le système peut signaler que la clé n'a pas été placée assez loin et recommander de la cacher dans un endroit moins pratique. De plus, contrairement à de nombreux autres bloqueurs d'applications, aucun abonnement ou niveau premium n'est requis pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Une seule clé peut être jumelée avec plusieurs téléphones, ce qui en fait un choix pratique pour les personnes possédant plusieurs appareils ou pour les familles. Cependant, il a été constaté lors des tests que le scan NFC nécessite parfois plusieurs tentatives. Il est donc déconseillé de l'utiliser pour bloquer des applications importantes telles que les messages ou les e-mails qui sont fréquemment nécessaires tout au long de la journée.

TechnologieSmartphoneApplicationsGadgetsIntelligence Artificielle
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

La Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte uniqueLa Gigabyte GeForce Aorus RTX 5080 Infinity se distingue par un design de carte uniqueAujourd'hui, 02:55Satya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la criseSatya Nadella : les entreprises qui dépendent d'une seule IA courent à la criseAujourd'hui, 02:28Découvrez quelle carte graphique est nécessaire pour le jeu Halo Campaign EvolvedDécouvrez quelle carte graphique est nécessaire pour le jeu Halo Campaign EvolvedAujourd'hui, 02:26Peacock et YouTube concluent un accord de partenariat stratégiquePeacock et YouTube concluent un accord de partenariat stratégiqueAujourd'hui, 01:56Thea Energy obtient une subvention de 20 millions de dollars pour ses réacteurs à fusionThea Energy obtient une subvention de 20 millions de dollars pour ses réacteurs à fusionAujourd'hui, 01:52Des conversations d'utilisateurs de Claude retrouvées dans la recherche GoogleDes conversations d'utilisateurs de Claude retrouvées dans la recherche GoogleAujourd'hui, 01:26
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design