Une clé NFC à 9 dollars présentée pour vous aider à échapper aux réseaux sociaux

Les tentatives pour limiter le temps passé sur l'écran d'un smartphone échouent souvent parce qu'elles reposent sur la propre volonté de la personne. Il est très facile d'ignorer les applications et notifications habituelles, ce qui replonge les utilisateurs dans le tourbillon du défilement infini. Selon Ixbt.com, un nouvel appareil nommé Autonomous Key a été créé précisément pour résoudre ce problème. C'est ce que rapporte Techcrunch.com .

Contrairement aux restrictions logicielles habituelles, ce nouveau gadget propose une approche entièrement physique. Il se compose d'une clé NFC qui fonctionne avec une application partenaire spéciale et verrouille les applications distrayantes. Désormais, il ne suffit plus d'appuyer sur un bouton à l'écran pour contourner le blocage — il est nécessaire de scanner le téléphone à l'aide de la clé physique pour rétablir l'accès aux applications requises.

L'obstacle physique et ses avantages

Chaque session d'ouverture peut durer au maximum 60 minutes, après quoi les applications se verrouillent à nouveau automatiquement. C'est précisément cette exigence physique qui rend l'idée attrayante, car l'utilisateur, au lieu de compter sur son auto-contrôle, peut laisser la clé NFC dans une autre pièce, au bureau ou à la salle de sport. Cela transforme l'impulsion inconsciente d'ouvrir Instagram ou TikTok en une décision consciente nécessitant un effort supplémentaire.

Le prix de l'appareil n'est que de 9 dollars, ce qui le rend nettement moins cher que ses concurrents alternatifs tels que Block (29 dollars), Unpluq (26.50 dollars) et Brick (59 dollars). Bien que Brick offre des fonctionnalités avancées telles que le mode veille et le blocage des achats intégrés, Autonomous Key fournit la fonctionnalité de base à un prix très abordable.

Capacités techniques et analyse par IA

Cet appareil compact d'environ trois pouces de long prend en charge les smartphones fonctionnant sous Android 8.0 et les versions ultérieures, ainsi que les iPhone sous iOS 15 et les versions plus récentes. De plus, son application fournit des données analytiques à l'aide de l'intelligence artificielle pour :

suivre la fréquence d'ouverture des applications distrayantes

enregistrer combien de temps elles restent ouvertes déterminer les moments où l'utilisateur prend le plus souvent son téléphone

Fait intéressant, l'IA résume les habitudes d'une manière humoristique et sarcastique. Par exemple, si l'utilisateur rouvre les applications dès qu'elles sont verrouillées, le système peut signaler que la clé n'a pas été placée assez loin et recommander de la cacher dans un endroit moins pratique. De plus, contrairement à de nombreux autres bloqueurs d'applications, aucun abonnement ou niveau premium n'est requis pour débloquer des fonctionnalités supplémentaires.

Une seule clé peut être jumelée avec plusieurs téléphones, ce qui en fait un choix pratique pour les personnes possédant plusieurs appareils ou pour les familles. Cependant, il a été constaté lors des tests que le scan NFC nécessite parfois plusieurs tentatives. Il est donc déconseillé de l'utiliser pour bloquer des applications importantes telles que les messages ou les e-mails qui sont fréquemment nécessaires tout au long de la journée.