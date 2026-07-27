Des géants de Serie A convoitent John Stones

Le défenseur expérimenté de l'équipe nationale d'Angleterre et de Manchester City, John Stones, pourrait poursuivre sa carrière dans le championnat italien. Selon Goal.com, les principaux clubs italiens — l'Inter et la Juventus — manifestent un vif intérêt pour les services du joueur de 32 ans et ont entamé des négociations avec ses représentants. Devenu agent libre après l'expiration de son contrat actuel avec Manchester City, le joueur a indiqué qu'il était ouvert à l'ouverture d'un nouveau chapitre dans sa carrière. C'est ce que rapporte Goal.com, rapporte .

On sait que John Stones a connu un immense succès au cours de ses 10 saisons passées sous le maillot de Manchester City. Durant cette période, il a remporté le titre de Premier League à six reprises et a décroché le trophée de la Ligue des champions lors de la saison 2022/23. Son style de jeu façonné sous la houlette de Pep Guardiola, sa vision du terrain et sa maturité tactique ont fait de lui l'un des défenseurs les plus recherchés d'Europe.

La concurrence des géants de Serie A

Malgré l'âge du joueur, son expérience sur la scène internationale reste très appréciée. Notamment, il a joué un rôle clé dans le parcours de l'équipe nationale d'Angleterre jusqu'aux demi-finales de la Coupe du monde récemment achevée. Tout au largo du tournoi, il a débuté trois matches dans le onze titulaire et est également entré en jeu en tant que remtant lors du huitième de finale contre le Mexique. Obtenir gratuitement un joueur d'un tel niveau sans indemnité de transfert est considéré comme une opportunité unique pour les top-clubs européens.

L'Inter et la Juventus ont actuellement entamé des négociations officielles avec les représentants du joueur. Selon les informations diffusées par le célèbre insider Fabrizio Romano, l'international anglais envisage sérieusement l'option d'un déménagement en Italie. Les cadors de Serie A ont fait de ce défenseur chevronné une cible prioritaire pour renforcer leur arrière-garde.

L'intérêt en Angleterre

Cependant, le championnat italien n'est pas la seule option pour John Stones. Les représentants de Premier League ont également rejoint la course pour s'attacher ses services sur le marché des transferts. En particulier, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, surveille de près la situation du joueur afin de pallier l'absence sur blessure de William Saliba. Pour rappel, Arteta avait étudié de près les qualités de Stones lorsqu'il était l'adjoint de Guardiola à Manchester City.

En plus d'Arsenal, Chelsea, le club londonien, fait également partie des équipes qui suivent les performances du défenseur. Toutefois, compte tenu du fait que le prix de transfert du joueur est nul, la décision finale dépendra entièrement de John Stones lui-même et de l'endroit où il souhaite poursuivre sa future carrière.