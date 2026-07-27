Pourquoi les négociations entre Mohamed Salah et Besiktas ont-elles été interrompues ?

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Pourquoi les négociations entre Mohamed Salah et Besiktas ont-elles été interrompues ?

Les négociations concernant le transfert de l'attaquant Mohamed Salah, qui devait rejoindre le géant turc de Besiktas en tant qu'agent libre, ont fait face à de sérieux obstacles. Le transfert du joueur égyptien, dont le contrat en cours avec Liverpool est arrivé à expiration, est sur le point d'avorter en raison de nombreux désaccords financiers et juridiques. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Football Italia et d'autres sources de premier plan, la direction du club turc était prête à verser à l'attaquant vedette un salaire annuel de 12,5 millions d'euros. Cependant, aucun accord n'a pu être trouvé sur les détails secondaires du contrat, notamment les droits commerciaux et la commission des agents.

Contraintes financières et exigences des agents

Le directeur sportif de Besiktas, Önder Özen, a clarifié la situation en soulignant que l'atmosphère positive des premiers jours avait changé à partir du 21 juillet. Selon les responsables du club, les demandes supplémentaires formulées par les représentants du joueur ont mené les négociations dans une impasse.

Le principal conflit est lié au partage des revenus issus de la vente des maillots et au fait que la commission de l'agent dépasse les normes légalement établies. La direction de Besiktas a décidé de suspendre temporairement les négociations afin de ne pas compromettre la stabilité financière du club et d'éviter toute violation de la loi.

La star du club milanais devient la cible principale

Suite à l'échec du transfert de Mohamed Salah, le club d'Istanbul n'a pas perd de temps et s'est tourné vers les représentants de la Serie A. Compte tenu de la situation actuelle, la direction de Besiktas a commencé à étudier sérieusement l'option menant à l'ailier portugais Rafael Leao, qui évolue à l'AC Milan.

Actuellement, l'équipe turque a établi le contact avec le club milanais et a entamé des discussions préliminaires concernant la valeur du transfert et la disponibilité du joueur. Si le transfert de Salah n'aboutit pas, Leao devrait devenir la principale cible offensive de Besiktas.

Mohamed SalahBesiktasRafael LeaoTransfertSüper Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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