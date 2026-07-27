Arsenal dans la course pour Vinícius : actualités du mercato

Le club londonien d'Arsenal envisage de réaliser l'un des transferts les plus retentissants de l'histoire du football. Selon les informations publiées par The Athletic, les "Gunners" étudient la possibilité de s'attacher les services de la star du Real Madrid, Vinícius Junior. Cet intérêt devient encore plus sérieux dans le contexte du timing et de l'activité du club merengue sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com .

Actuellement, le Real Madrid a intensifié ses efforts pour s'attacher les services du talentueux ailier du RB Leipzig, Yan Diomandé. Selon les rapports de presse, le montant total, qu'il s'agisse d'un prêt ou d'un transfert définitif, pourrait dépasser 120 millions d'euros. Cela a alimenté les spéculations sur de possibles changements au sein de l'effectif du club royal.

Question de contrat et pause dans les négociations

L'accord actuel de Vinícius Junior avec le club madrilène touche à sa fin et le joueur n'a toujours pas signé de nouveau contrat. C'est précisément ce facteur qui suscite l'intérêt des plus grands clubs européens, notamment des représentants de la Premier League anglaise. L'attaquant ne parvient pas à s'entendre avec le club concernant la prolongation de son contrat depuis 18 mois.

Il s'avère que bien que l'international brésilien perçoive déjà un salaire de 400 000 livres sterling par semaine, il exige de porter ce montant à 470 000 livres par semaine. Ce sont précisément ces exigences financières et la prolongation des pourparlers qui ont provoqué des malentendus entre les parties. Si les deux camps ne parviennent pas à un accord, le club madrilène pourrait envisager de vendre le joueur l'année prochaine afin de ne pas le perdre gratuitement.

Une opportunité en or pour Arsenal

Le club d'Arsenal a pour objectif de profiter précisément de cette situation sur le marché. Pour l'instant, il est indiqué que l'intérêt de l'équipe anglaise en est à un stade préliminaire. Bien que les médias espagnols rapportent qu'un prix d'environ 160 millions d'euros a été fixé pour le joueur, le club londonien attend un arrangement plus favorable.

Le transfert potentiel de Yan Diomandé pourrait signaler des changements sur les ailes du Real Madrid. Bien que des équipes comme le Paris Saint-Germain et Liverpool aient également fait preuve d'activité au premier stade, le Real Madrid est actuellement en tête dans cette course. D'ici la fin du mercato estival, cette situation devrait rester l'un des sujets majeurs du monde du football.