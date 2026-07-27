Starship photographié pour la première fois depuis l'espace : le vaisseau continue de flotter sur l'eau

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Starship photographié pour la première fois depuis l'espace : le vaisseau continue de flotter sur l'eau

Le dernier test du système de transport ultra-lourd Starship de SpaceX s'est achevé sur des résultats importants. La première image satellite prise depuis l'espace du vaisseau ayant amerrissé avec succès dans l'océan Indien a été publiée, révélant qu'il n'a même pas coulé et a dérivé à plus de 100 kilomètres de la surface. Cette étape pourrait ouvrir un nouveau chapitre dans le programme de construction de vaisseaux spatiaux. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, lors du 13e vol effectué dans le cadre des dixièmes essais et suivants, le vaisseau spatial Ship 40 a pleinement conservé son intégrité. Auparavant, le PDG Elon Musk avait souligné l'efficacité élevée du nouveau bouclier thermique de Starship, louant son apparence extérieure. Les ingénieurs ont également expliqué pourquoi l'acier inoxydable a été choisi spécifiquement pour la construction de cet aéronef.

Des clichés uniques venus de l'espace

Les spécialistes notent que le vaisseau a non seulement survécu à la surface de l'eau, mais s'est également éloigné de manière significative du point d'atterrissage. La première photo spatiale diffusée sur Internet montre clairement Starship reposant en toute sécurité dans le bassin de l'océan Indien. Le navire de soutien GO Australis, appartenant à SpaceX, a été observé en train de l'accompagner à proximité.

Actuellement, les équipes d'ingénierie analysent en profondeur l'état du vaisseau après un séjour prolongé dans l'eau. Les données obtenues serviront de base principale pour organiser les futurs vols d'essai de manière encore plus sûre et efficace. La direction de l'entreprise n'a pas encore fourni d'informations officielles sur le sort de Ship 40 et sur les projets de le ramener sur la côte.

Un nouveau pas vers l'avenir

Cet essai fait partie de la grande stratégie de SpaceX visant à créer un système de transport entièrement réutilisable. Le succès du programme élargira considérablement les perspectives de livraison de cargaisons et d'astronautes vers la Lune et Mars à l'avenir. Parallèlement, l'entreprise poursuit activement ses travaux dans d'autres directions.

En particulier, Michael Nicholls, spécialiste chez SpaceX, a évoqué le projet Starlink et les étapes réussies dans le domaine de l'AI. Selon lui, la phase de test de tous les 20 satellites Starlink V3 de nouvelle génération s'est achevée avec succès. Cela permettra d'accroître encore les capacités du réseau Internet mondial.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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