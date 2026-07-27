Bataille de transferts pour Konstantinos Karetsas : Dortmund et Milan en lice

Le feuilleton des transferts autour du jeune et talentueux milieu de terrain Konstantinos Karetsas entre dans une phase décisive du football européen. Les principaux clubs du continent se livrent une bataille acharnée pour le milieu offensif grec de 18 ans, qui évolue sous les couleurs du club belge de Genk. Selon les informations relayées par HLN, l'avenir du joueur devrait s'éclaircir dans les prochaines heures, les prétendants cherchant à officialiser son transfert le plus rapidement possible, rapporte Goal.com .

Plus précisément, le club allemand du Borussia Dortmund s'est montré actif en envoyant une délégation spéciale en Belgique. Des représentants menés par le directeur sportif Sebastian Kehl ont fait le voyage pour finaliser les négociations avec la direction de Genk. Le club allemand, qui participera à la Ligue des champions la saison prochaine, a fait du jeune joueur une priorité absolue de son projet.

Concurrence entre Allemands et Italiens

Une première offre formulée par le Borussia Dortmund avait été rejetée par Genk. Bien que les Allemands aient proposé 30 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus, le club belge a fait savoir qu'il ne laisserait partir le joueur qu'en cas d'offre atteignant une valeur totale de 40 millions d'euros, bonus compris. Malgré cela, le club de Dortmund a l'intention de boucler le transfert à court terme pour devancer toute concurrence.

Comme le rapporte GOAL.com, les Allemands ne sont pas les seuls dans la course, puisque le club italien du Milan est également sur les rangs. La semaine dernière, la direction des Rossoneri avait présenté son projet sportif au joueur et à ses représentants. L'entraîneur principal de l'équipe souhaite ardemment un joueur aux caractéristiques similaires à celles de Karetsas et lui a personnellement confirmé lors d'un entretien téléphonique.

Problèmes financiers et perspectives de transfert

Actuellement, le club milanais accuse un léger retard sur Dortmund, mais ses chances restent intactes. Ayant dépensé 100 millions d'euros pour les transferts de ses attaquants, l'équipe italienne doit d'abord vendre des joueurs pour finaliser de nouvelles acquisitions offensives. Le principal candidat désigné à un départ est Rafael Leao ; si ces ventes n'aboutissent pas, il sera difficile de satisfaire les exigences de Genk.

Bien que Karetsas fête ses 19 ans en novembre prochain, son jeune âge ne constitue pas un obstacle pour son transfert. Le Borussia Dortmund ne souhaitant pas s'éterniser dans les négociations et visant une conclusion immédiate, les Milanais risquent de perdre ce joueur talentueux s'ils n'agissent pas rapidement.