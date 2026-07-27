Le Real Madrid commence à voir d'un bon œil le transfert de Rodri

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Le Real Madrid commence à voir d'un bon œil le transfert de Rodri

Alors que le mercato estival bat son plein, la direction du Real Madrid revoit une fois de plus ses priorités. Les récentes performances des meilleurs joueurs européens incitent le club merengue à rouvrir des dossiers de transferts que l'on croyait clos. À l'approche de la nouvelle saison, des mesures sont prises pour renforcer encore l'effectif. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par ESPN, le Real Madrid a considérablement revu à la hausse son optimisme quant à la signature du milieu de terrain de Manchester City, Rodri. Auparavant, la direction madrilène avait renoncé à ce transfert en raison de la condition physique du joueur et de ses récentes blessures. Cependant, les prestations du joueur ont motivé un changement de cette décision.

La participation de Rodri et le nouveau tournant

Les superbes prestations de Rodri en tant que capitaine lors du parcours réussi de l'équipe nationale espagnole ont dissipé tous les doutes. Cette participation a poussé le président du club Florentino Pérez et d'autres hauts responsables à réexaminer la question et à intensifier les démarches en vue d'un transfert.

Le joueur lui-même souhaite rejoindre le Real Madrid, malgré les tentatives insistantes du Paris Saint-Germain. Cependant, le principal obstacle au transfert du milieu espagnol reste la position de Manchester City. Le club anglais n'a pas l'intention de laisser partir facilement son leader.

Les conditions de Manchester City

Actuellement, le joueur est entré dans la dernière année de son contrat, ce qui place la direction de Manchester City face à un choix difficile. Le club pourrait le vendre cet été ou courir le risque de le perdre gratuitement à la fin de la saison. Quoi qu'il en soit, il est certain que les Anglais ne donneront pas leur accord pour le transfert tant qu'ils n'auront pas trouvé un digne reméant capable de jouer pleinement au milieu de terrain sous les ordres d'Enzo Maresca.

Real MadridRodriManchester CityTransfertEspagne
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Jahongir Tursunov
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